Губернатор Моор впервые выступил с докладом о деятельности правительства

«Это точка отчета для достижения национальных целей, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Рост численности населения и народосбережения, повышение уровня жизни, качества здравоохранения, создание комфортной среды для проживания, прорыв в технологиях и экономике – на достижение этих целей сосредоточены усиления региона страны», – такими словами начал свой доклад Моор.
По словам губернатора, инвестиции – основной ресурс для развития экономики. В 2018 году в базовые отрасли было направлено суммарно около 15 млрд рублей. А индекс промышленного производства составил 110,1%. Продукции сельского хозяйства произвели на сумму свыше 66 млрд рублей. На расходы на АПК в прошлом году потратили 6,1 млрд рублей. Это на 579 млн рублей больше, чем за 2017 год. При этом из федерального бюджета стали выделять меньше денег (на 100 млн рублей), но увеличилась финансовая поддержка со стороны областного бюджета на 680 млн рублей.
Александр Моор отдельно остановился на туризме в регионе. Так, он привел данные рейтинга по развитию туризма. В них сообщается, что Тюменская область поднялась с 31 на 7 место в соответствующем топе. Кроме этого, он отметил узнаваемость бренда VisitTyumen за пределами региона, рост туристического потока в Тобольск.
«Рассчитываем, что возросший интерес туристов к Тюменской области привлечет в этот сектор новых предпринимателей», – надеется глава региона.
Затем он заявил, что объем инвестиций за прошлый год увеличился на 21% относительно 2017 года и превысил 380 млрд рублей. Моор пояснил, что такой рост связан с «Сибуром» и его проектом «Запсибнефтехим», а также целым рядом проектов малого и среднего бизнеса.
Далее он стал перечислять другие крупные инвестиционные проекты: открыты аквапарк «ЛетоЛето», первая очередь по производству мороженого компании «Ландис» и завод по лесозаготовке и деревопереработке компании «Ровиал» в Уватском районе. Кроме этого, завершен первый этап модернизации птицефабрики «Продо Тюменский бройлер» (начался второй), введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод ТЭО. Началась реализация и других инвестпроектов в разных сферах – например, строительство третьей очереди ТК «ТюменьАгро».
«Состояние дорог – одна из чувствительных тем», – подчеркнул губернатор Моор, переходя на эту тему.
Он рассказал о закольцованности ТКАД, о ремонтах дорог на различных участках. Губернатор озвучил и некоторые планы. Так, до 2024 года планируется довести нормативное состояние дорог агломерации до 85%; снизить долю дорог, работающих в режиме перегрузки на 12%; мест концентрации ДТП на 50%.
Моор также озвучил результаты опроса по степени удовлетворенности жителями региона качеством дорог. Тюменская область в этом рейтинге заняла второе место. Уступили мы только Чеченской Республике.
«Второе место – это не повод расслабляться. Работу продолжаем», – подытожил глава области.
Следующий блок доклада касался жилья и городской среды. Моор заявил, что в прошлом году были введены в эксплуатацию 1,3 млн квадратов жилья. В этом году эта цифра должна увеличиться и достичь отметки 1,5 млн кв. м. Расселено 29,5 тысяч квадратов аварийного жилого фонда. Это 117 многоквартирных домов и 1926 человек.
В прошлом году, продолжил Александр Моор, было ликвидировано 18 несанкционированных свалок на общей площади 22 гектара.
Остановился губернатор и на проблемах. Рассказал, что не всегда есть возможность предоставить ребенку место в детском саду по месту жительства. Но уверил, что задача решается системно.
Коснулся он и тем здравоохранения, образования, культуры, спорта.
«Безусловно, правительством Тюменской области, Владимиром Якушевым создана мощная основа и фундамент для движения вперед, разработаны долгосрочные стратегические планы и очень многое сделано. В 2018 году перед нами были поставлены новые национальные цели и задачи, они очень амбициозны и требуют напряженной работы на много лет вперед. Однако способы и механизмы их достижения могут быть разными. Я считаю, что это предмет бурного обсуждения с депутатами и жителями региона. Только путем диалога, выражения точки зрения каждого жителя на пути достижения этих целей, мы сможем эффективно двигаться вперед, достигать успехов в социально-экономическом развитии. Главная задача – улучшение качества жизни наших земляков», – сказал в завершении Александр Моор.