Губернатор Моор впервые выступил с докладом о деятельности правительства

«Безусловно, правительством Тюменской области, Владимиром Якушевым создана мощная основа и фундамент для движения вперед, разработаны долгосрочные стратегические планы и очень многое сделано. В 2018 году перед нами были поставлены новые национальные цели и задачи, они очень амбициозны и требуют напряженной работы на много лет вперед. Однако способы и механизмы их достижения могут быть разными. Я считаю, что это предмет бурного обсуждения с депутатами и жителями региона. Только путем диалога, выражения точки зрения каждого жителя на пути достижения этих целей, мы сможем эффективно двигаться вперед, достигать успехов в социально-экономическом развитии. Главная задача – улучшение качества жизни наших земляков», – сказал в завершении Александр Моор.