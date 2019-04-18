Горожане рассказали о необычных ТВ-пристрастиях

Девушка уже много лет не смотрит обычный телевизор. Хотя без новых сериалов свою жизнь не представляет. Помогает ей в этом интерактивное ТВ, которое, хоть и придерживается стандартной телевизионной сетки, всё же сильно от нее отличается.