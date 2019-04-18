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Горожане рассказали о необычных ТВ-пристрастиях

18 апреля 2019, 04:32
Фото: pixabay.com
«Это как вегетарианство, но со вкусом диджитал»: на что сегодня тюменцы готовы променять привычный телевизор.
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Тюмень

Поколение Instagram и Yandex мир воспринимает несколько иначе. И даже телевизор смотрит по-новому.

- Я называю это диджитал-вегетарианство. Потребляю лишь тот контент, который интересен мне, а не навязан сверху. То есть я смотрю сериалы, видеообзоры, но делаю это в удобное для меня время, — рассказывает тюменка Кристина.

Девушка уже много лет не смотрит обычный телевизор. Хотя без новых сериалов свою жизнь не представляет. Помогает ей в этом интерактивное ТВ, которое, хоть и придерживается стандартной телевизионной сетки, всё же сильно от нее отличается.

- Фильмы и передачи я могу перематывать, записывать или ставить на паузу, когда мне надо, — говорит Кристина.

Её коллега Елена тоже придерживается телевизионной диеты. Но в отличие от Кристины фанатеет от качественных фильмов.

- Люблю провести вечер в компании с хорошей комедией, — рассказывает она.

С одним исключением — девушка не тратит время на поиск и скачивание фильмов. В её пакетном предложении от «Ростелекома» есть подписка на фильмы, телесериалы и мультфильмы.

Диаметрально противоположных взглядов на ТВ-контент придерживается Максим Ветров. Для него телевизор — проводник в мир онлайн-игр. - Подключая интернет «Ростелеком» с тарифом «Игровой», пользователи получают преимущества в играх World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface.

«Каждый день в любимой игре вас ждет эксклюзивный комплект игровых опций» - отметили в «Ростелекоме»

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