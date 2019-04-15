Во сколько обойдется тюменцу переход на «цифру», и что будет с местным ТВ?

Символическую «красную кнопку» в аппаратной нажали Евгений Дроздинский, директор филиала РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» и Виктория Борецкая, директор ГТРК «Регион-Тюмень». Здесь же присутствовали сотрудники РТРС других регионов (Крым, Урал, Санкт-Петербург) и депутат городской думы Роман Явныч. Мероприятие прошло скромно — без каких-либо речей и заявлений, в рабочем режиме.
Напомним — с сегодняшнего дня, 15 апреля, на юге Тюменской области окончательно отключен аналоговый сигнал телевидения. Вещание основных федеральных каналов на них прекращено. Наш регион попал во вторую волну «цифровизации» России, вместе с ним отключены еще 19 субъектов Федерации.
Во сколько это обойдется тюменцу?
Теперь, чтобы принимать бесплатную «двадцатку» каналов, жители юга региона должны быть владельцами телевизора с технологией DVB-T2. Если техника устарела, то зрителям придется приобретать приставку (от 990 рублей), либо новый телевизор (от 6000 рублей).
«97,72% жителей Тюменской области находятся в зоне охвата цифрового вещания, — рассказала Ирина Шостак, начальник отдела развития инфраструктуры департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. — Те, кто находится вне зоны вещания, а это 159 населенных пунктов, смогут получать сигнал со спутникового вещания, подключившись к оператору спутникового телевидения. Им 20 каналов будут предоставляться также бесплатно, необходимо только приобрести оборудование».
Отметим, что подключение спутникового телевидения обойдется жителям юга региона примерно в 1500-2000 рублей. Приобретение оборудования без услуг «вытянет» примерно на сумму около 5 тыс рублей. Часть жителей региона могут обратиться за компенсацией.
«На данный момент мера социальной поддержки оказывается трем категориям граждан: участники ВОВ, граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно и те, кто получает меры социальной поддержки, — отметила Шостак. — Для этого необходимо обратиться в территориальное управление соцзащиты с документами о приобретении оборудования».
Что будет с местным телевидением?
«Региональные каналы как вещали, так и продолжают вещать в аналоговом формате, их никто не отключает, — заявил Евгений Дроздинский, директор филиала РТРС „Урало-Сибирский региональный центр“. — Мы отключаем только телеканалы, которые входят в два цифровых мультиплекса».
Для ясности понимания — в выигрыше оказался «Регион-Тюмень» (ВГТРК), поскольку он также будет транслироваться на врезках в федеральные телеканалы и по цифре. Остальным не повезло.
В аналоговом вещании с местными врезками будут транслировать «Тюменское время», Рен-ТВ, ТНТ, СТС, Домашний (по «цифре» они будут транслироваться без местного контента), «Югра».Телеканал «Тюменское время» плюсом будет работать на «платном» кабельном телевидении — «21 кнопке».
Таким образом, у зрителя будет выбор: смотреть 20 федеральных каналов по «цифре», перенастроив телевизор, или остаться с 4-мя на «аналоге». Выбор, видимо, очевиден. Очевидно, что тюменскому телевидению придется серьезно пересмотреть свою деятельность.
«Вопрос на самом деле шире — что будет с региональным телевидением на территории России в принципе. Региональные каналы массово лишаются эфира, Минкомсвязи прямо призывает регионалов осваивать новые среды — интернет, соцсети, IPTV, наращивать свое присутствие в кабельной сети, — прокомментировал Артем Кушнир, медиаэксперт. — При этом экономическая составляющая остается за скобками — телевидение в принципе вещь во многом дотационная, а сейчас почва у регионалов и вовсе выбита из-под ног. К сожалению, во многих сферах российской жизни мы можем наблюдать процесс все большей централизации. По сути, так получилось и с региональным контентом на ТВ — сейчас он весь, по сути, будет состоять в цифровом эфире только из врезок в рамках каналов сети ВГТРК».
Но есть для регионалов и некоторая надежда на лучшее будущее.
«Рассматриваются некоторые варианты решения неожиданного (хотя и запланированного) исчезновения региональных каналов из инфополя — а именно, сетевое партнерство с каналом ОТР (в рамках которого предполагаются врезки регионального контента по типу ВГТРК), а также введение муниципальной 22-й кнопки (права в муниципалитетах вещать определенным каналам в кабельных сетях). Мы не первый и не последний раз видим, что решение российского законодателя, внедряемые на федеральном уровне решения оказываются, мягко говоря, непроработанными и непродуманными».
Что касается существующих тюменских телекомпаний, им придется осваивать разработку контента для других площадок. Артем Кушнир уверен, что «Регион-Тюмень» укрепит свои аудиторные позиции (т.к. это единственный доступный в цифровом эфире местные контент). Монополия здесь может не очень хорошо сказаться на развитии самого продукта. «Тюменское время» же, по мнению эксперта, продолжит оставаться источником теленовостей для жителей городов. При этом наращивать присутствие, оставаясь по сути кабельным каналом, будет сложнее.
«Рекламные доходы в рамках регионов на телевидении будут падать. Аудитория также вряд ли будет расти. Но — я бы не стал связывать это с введением „цифры“. Это связано с общим изменением медийной ситуации. Всё больше контента (в том числе и местного) потребляется в других каналах доставки (интернет, соцсети, IPTV), — отметил он. — Весь этот флёр вокруг телевидения — давайте признаем — если еще не ушёл, то уже уходит. Аудитория давно активна в медиапотреблении и глупо так много внимания уделять всего лишь одному из каналов доставки контента, в целом значимому, но с каждым днем теряющего свою значимость и охваты.»