Во сколько обойдется тюменцу переход на «цифру», и что будет с местным ТВ?

«Рекламные доходы в рамках регионов на телевидении будут падать. Аудитория также вряд ли будет расти. Но — я бы не стал связывать это с введением „цифры“. Это связано с общим изменением медийной ситуации. Всё больше контента (в том числе и местного) потребляется в других каналах доставки (интернет, соцсети, IPTV), — отметил он. — Весь этот флёр вокруг телевидения — давайте признаем — если еще не ушёл, то уже уходит. Аудитория давно активна в медиапотреблении и глупо так много внимания уделять всего лишь одному из каналов доставки контента, в целом значимому, но с каждым днем теряющего свою значимость и охваты.»