Переход на цифровое ТВ оплатят для 6 тыс. тюменцев

По словам Сергея Сарычева, компенсации уже выплатили 1,5 тыс. граждан. Получение льготы носит заявительный характер. «Наши земляки всегда до последнего оттягивают. Мы за предшествующий период прошли все домохозяйства, осталось совсем немного. Около 300-500 домохозяйств. Это делают волонтеры, органы местного самоуправления, старосты и главы поселений. Тем, кто не сможет настроить или приобрести оборудование, будет оказана адресная поддержка», - отметил вице-губернатор.