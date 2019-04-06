Переход на цифровое ТВ оплатят для 6 тыс. тюменцев

Аналоговое ТВ отключат в регионе 15 апреля, напомнил Сарычев. «Так получилось, что часть территории, наши населенные пункты, оказались вне зоны цифрового телевидения. Но там есть спутниковое ТВ, и губернатор подписал соответствующее постановление, чтобы оказать адресную социальную помощь льготным категориям: ветераны, одинокие пенсионеры, многодетные семьи», - добавил он.
По словам Сергея Сарычева, компенсации уже выплатили 1,5 тыс. граждан. Получение льготы носит заявительный характер. «Наши земляки всегда до последнего оттягивают. Мы за предшествующий период прошли все домохозяйства, осталось совсем немного. Около 300-500 домохозяйств. Это делают волонтеры, органы местного самоуправления, старосты и главы поселений. Тем, кто не сможет настроить или приобрести оборудование, будет оказана адресная поддержка», - отметил вице-губернатор.
Около 90% жителей региона уже смотрят цифровое телевидение. Цифровой сигнал охватывает все города региона и 11 муниципальных районов. Еще в 15 есть населенные пункты, частично не попавшие в зону вещания.
Сергей Сарычев вместе с директором филиала РТРС «Урало-Сибирский РЦ» Евгением Дроздинским и директором филиала ВГТРК ГТРК «Регион-Тюмень» сегодня открыли символическую «Телеаллею» в Тюмени, посвященную переходу на цифру. 20 саженцев туи будут ждать потепления в музейном комплексе им. И.Я. Словцова, чтобы затем их высадили в сквере «Журналистов».