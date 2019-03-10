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Подключать тюменцев к цифровому ТВ будут 3 тыс. волонтеров

10 марта 2019, 08:30
Фото: Скриншот страницы губернатора ВКонтакте
Помогать жителям Тюменской области перейти на цифровое телевидение будут 3 тыс. волонтеров, об этом в своих профилях в социальных сетях заявил глава региона Александр Моор.

Моор напомнил, что отключение аналогового вещания в Тюмени произойдет 15 апреля и призвал тюменцев проверить, готовы ли они и их родственники к переходу на цифровой эфир.

«Мы понимаем, что старшему поколению сделать это будет сложнее, поэтому правительство региона разработало меры поддержки. В области работают 3 тысячи волонтеров, которые помогут подключить цифровую приставку каждому, кому нужна помощь", – заявил Александр Моор.

Также губернатор напомнил о материальной помощи на покупку необходимого для перехода оборудования, которой могут воспользоваться жители старше 88 лет и ветераны Великой Отечественной войны.

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#Новости#Александр Моор#Цифровое телевидение#ТВ#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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