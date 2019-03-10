Подключать тюменцев к цифровому ТВ будут 3 тыс. волонтеров

Моор напомнил, что отключение аналогового вещания в Тюмени произойдет 15 апреля и призвал тюменцев проверить, готовы ли они и их родственники к переходу на цифровой эфир.
«Мы понимаем, что старшему поколению сделать это будет сложнее, поэтому правительство региона разработало меры поддержки. В области работают 3 тысячи волонтеров, которые помогут подключить цифровую приставку каждому, кому нужна помощь", – заявил Александр Моор.
Также губернатор напомнил о материальной помощи на покупку необходимого для перехода оборудования, которой могут воспользоваться жители старше 88 лет и ветераны Великой Отечественной войны.