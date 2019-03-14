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Тюменцы устанавливают общие антенны для цифрового ТВ в домах

14 марта 2019, 11:57
Фото: pixabay.com
В Тюмени 13 марта участники встречи на тему необходимости коллективных антенн в домах постановили провести мониторинг этой инициативы. Результаты будут оглашены 31 марта.
Сюжет
Тюмень

В апреле жители региона полностью перейдут на цифровое вещание. При этом у некоторых жителей отсутствует необходимое оборудование и финансовые возможности для получения цифрового сигнала. Ситуацию может исправить общие антенны, которые устанавливаются в многоквартирных домах по инициативе жителей или операторов связи.

УК, муниципальные чиновники и представители различных компаний обсудили возможности организации цифрового вещания в Тюмени.

Отмечается, что регионе работа по переходу на цифровое вещание идет активно. В Тюменской области 413 человек получили компенсацию для покупки оборудования цифрового ТВ. В 150 многоквартирных домах местные УК выступили с инициативой установки общих антенн приема цифрового сигнала.

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#Новости#Цифровое телевидение#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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