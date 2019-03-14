Тюменцы устанавливают общие антенны для цифрового ТВ в домах

В апреле жители региона полностью перейдут на цифровое вещание. При этом у некоторых жителей отсутствует необходимое оборудование и финансовые возможности для получения цифрового сигнала. Ситуацию может исправить общие антенны, которые устанавливаются в многоквартирных домах по инициативе жителей или операторов связи.