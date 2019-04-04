С начала года тюменские браконьеры убили 63 копытных животных

По словам Василия Щепелина, в регионе с начала 2019 года было незаконно добыто 63 копытных животных, в том числе 46 косуль, 10 лосей и 7 кабанов. Изъято 7 стволов огнестрельного оружия. Штрафы по уголовным делам составили 1 млн 150 тыс. рублей. В следственные органы за передано 35 материалов, содержащих признаки состава преступлений за неправомерную охоту.
«Незаконных фактов охоты стало меньше, на это повлияли новые законодательные изменения. Существенно увеличились суммы штрафов. Другой момент – не всем финансы позволяют выезжать в лес. Мы подсчитали средний чек: чтобы двум людям выехать на охоту, нужно 10-15 тысяч рублей. Другой момент - у инспекторов охотуправления появилась новая техника. Это снегоходы, квадроциклы. И еще мы получили летательный аппарат, который может делать облет территории в радиусе 50 километров», - рассказал Василий Щепелин.