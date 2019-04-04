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С начала года тюменские браконьеры убили 63 копытных животных

4 апреля 2019, 09:44
Фото: «Наш город»
Браконьеров в Тюмени стало меньше, об этом рассказал на пресс-конференции, состоявшейся 4 апреля, начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин. С января по март ведомством выявлено 359 нарушений природоохранного законодательства. Наложено штрафов на сумму 74 тыс. рублей.

По словам Василия Щепелина, в регионе с начала 2019 года было незаконно добыто 63 копытных животных, в том числе 46 косуль, 10 лосей и 7 кабанов. Изъято 7 стволов огнестрельного оружия. Штрафы по уголовным делам составили 1 млн 150 тыс. рублей. В следственные органы за передано 35 материалов, содержащих признаки состава преступлений за неправомерную охоту.

«Незаконных фактов охоты стало меньше, на это повлияли новые законодательные изменения. Существенно увеличились суммы штрафов. Другой момент – не всем финансы позволяют выезжать в лес. Мы подсчитали средний чек: чтобы двум людям выехать на охоту, нужно 10-15 тысяч рублей. Другой момент - у инспекторов охотуправления появилась новая техника. Это снегоходы, квадроциклы. И еще мы получили летательный аппарат, который может делать облет территории в радиусе 50 километров», - рассказал Василий Щепелин.

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