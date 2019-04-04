С начала года тюменские браконьеры убили 63 копытных животных

«Незаконных фактов охоты стало меньше, на это повлияли новые законодательные изменения. Существенно увеличились суммы штрафов. Другой момент – не всем финансы позволяют выезжать в лес. Мы подсчитали средний чек: чтобы двум людям выехать на охоту, нужно 10-15 тысяч рублей. Другой момент - у инспекторов охотуправления появилась новая техника. Это снегоходы, квадроциклы. И еще мы получили летательный аппарат, который может делать облет территории в радиусе 50 километров», - рассказал Василий Щепелин.