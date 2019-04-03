В Тюмени банду обвиняют в похищении и убийстве бизнесменов

За время своей деятельности группировка похитила четырех бизнесменов, два из которых погибли. В июле 2012 года обвиняемые долго следили за коммерсантом. После они переоделись в бездомных, и под видом проверки мусорных баков стали ждать, пока бизнесмен выйдет из своего дома.