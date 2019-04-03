В Тюмени банду обвиняют в похищении и убийстве бизнесменов

Еще одному тюменцу – он не входил в банду и не совершал нападения на коммерсантов, выдвигают обвинение в организации убийства.
За время своей деятельности группировка похитила четырех бизнесменов, два из которых погибли. В июле 2012 года обвиняемые долго следили за коммерсантом. После они переоделись в бездомных, и под видом проверки мусорных баков стали ждать, пока бизнесмен выйдет из своего дома.
В нужный момент они захватили и вывезли его в лесополосу на берегу Туры. Мужчину держали в заранее приготовленном УАЗе, за освобождение требовали 30 млн рублей. Получив согласие, они уехали искать место для инсценировки убийства, служившей гарантией передачи выкупа.
Один из группировки остался с похищенным. Бизнесмен пытался бежать, но получил удар по голове обухом топора, отчего и умер на месте. Обвиняемые спрятали труп в лесополосе.
В прошлом году банду поймали при совершении еще одного похищения тюменского бизнесмена.