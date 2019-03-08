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В Тюменской области появились три заказника, где можно стрелять из фоторужья

8 марта 2019, 05:56
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановления о создании природных заказников регионального значения «Окуневский» и «Песочный» в Бердюжском районе, а также заказника «Успенский» в Тюменском районе. Документы опубликованы на Официальном портале правовой информации.

По информации, размещенной на портале, заказник включает ландшафт, флору и фауну, в том числе, занесенные в Красную книгу Тюменской области виды растений, животных, грибов. Обеспечение заказников производится за счет средств областного бюджета.

Объявление территории заказником не влечет за собой изъятия земельных участков у пользователей. Создаются они «с целью воспроизводства животных», в том числе водоплавающих и околоводных птиц.

На территории заказника запрещены охота, пребывание с оружием и собаками, рубка деревьев. Однако по согласованию с Госохотуправлением могут быть выданы билеты на охоту на отдельные виды животных «в порядке регулирования численности».

Фотографировать животных можно. Также в заказниках разрешается отдыхать (не мусоря и ничего не поджигая), собирать грибы и ягоды.

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