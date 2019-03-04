Владимир Богомяков: гораздо приятнее, когда люди сами живут и управляют своей жизнью

Сейчас непонятно, что это значит. Раньше это имело какой-то смысл. Понятно, что меня не напечатает журнал «Юность». Сейчас все смешалось. Поэтому, я не знаю, что такое сейчас контркультура. Летом 2018 года проходил фестиваль «Сибирская Ипокрена» в Тобольске, где мы с Емелиным читали стихи и нас хорошо принимали, хотя читать было сложно. Там произошла интересная ситуация, к нам подошел организатор и говорит: вы там с Емелиным идите, но только стихи не читайте. Я думаю, а что тогда делать? Танцевать я не умею. Может быть, организаторы побоялись, что в наших поэтических произведениях что-то неоднозначное услышат дети, какие-то грубые слова. Только я себя не отношу к поэтам-матерщинникам.