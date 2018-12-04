Тюменцы выбрали имя Менделеева для аэропорта Рощино

Второе место занял писатель Петр Ершов. У него 24304 голосов и 19%. Буквально на чуть-чуть отстал от него нефтяник Виктор Муравленко, занявший третье место – 22325 и 18%.
Аэропорт в Сургутеназовут в честь первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова. В народном голосовании он получил 44 073 голосов – 58% .
Следом в Сургуте расположился завоеватель Сибири Ермак Тимофеевич 23504 голосов и 31%. Бронза у экс-губернатора Югры Александра Филипенко. За него проголосовало 8143 человек – 10% в процентном эквиваленте.
В Нижневартовске будет второй тур. Там первое место занял первооткрыватель нефти в Сибири Фарман Салманов 21727 голосов и 45%. Вторым стал летчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны Николай Архангельский – 19302 и 40%. Третьим, как и в Сургуте, стал Александр Филипенко – 7036 голосов и 14%.
Аэропорт Нового Уренгоя станет называться именем организатора советской нефтяной геологии Ивана Губкина. 37 047 опрошенных проголосовали за его кандидатуру – 46%. 43 % и 35282 голосов у занявшего второе место у министра газовой промышленности СССР Сабита Оруджева. Тройку замкнул руководитель треста «Ямалнефтегазразведка» Василий Подшибякин с 8109 голосами и 10%.
Аэропорты Москвы Шереметьево - Александра Пушкина, Домодедово - Михаила Ломоносова.
Конкурс стартовал 11 октября. Всего было четыре этапа.