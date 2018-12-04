Тюменцы выбрали имя Менделеева для аэропорта Рощино

В Нижневартовске будет второй тур. Там первое место занял первооткрыватель нефти в Сибири Фарман Салманов 21727 голосов и 45%. Вторым стал летчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны Николай Архангельский – 19302 и 40%. Третьим, как и в Сургуте, стал Александр Филипенко – 7036 голосов и 14%.