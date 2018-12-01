При выборе имени для Рощино тюменцы прислушались к советам Якушева и Моора

По данным сайта «Великие имена России», в голосовании по донаименованию тюменского Рощино приняло участие более 100 тысяч человек.
61% (около 70 тысяч человек) из них отдали предпочтение варианту «Дмитрий Менделеев» (это же имя хотели бы видеть в названии тюменского аэропорта экс-глава региона Владимир Якушев и действующий губернатор Александр Моор), 19% проголосовали за «Петра Ершова», а 18% за Виктора Муравленко.
Окончательные итоги будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1». Дополнительное время необходимо для для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование.
Изменится ли как-то облик тюменского аэропорта, будет зависеть от правительства Тюменской области. То есть решение об официальном переименовании и создании нового облика целиком возложено на плечи местных властей, Общественная палата РФ выступила лишь организатором конкурса.