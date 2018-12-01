При выборе имени для Рощино тюменцы прислушались к советам Якушева и Моора

61% (около 70 тысяч человек) из них отдали предпочтение варианту «Дмитрий Менделеев» (это же имя хотели бы видеть в названии тюменского аэропорта экс-глава региона Владимир Якушев и действующий губернатор Александр Моор), 19% проголосовали за «Петра Ершова», а 18% за Виктора Муравленко.