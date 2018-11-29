Ишимца оштрафовали на 100 тысяч рублей за контрафактный алкоголь

Из материалов уголовного дела следует, что в конце прошлого года в двух гаражах фигуранта было обнаружено более 2,8 тысяч бутылок с алкоголем, на которых были наклеены этикетки свидетельствующие о том, что в них содержится текила, водка и коньяк.