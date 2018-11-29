Ишимца оштрафовали на 100 тысяч рублей за контрафактный алкоголь

Из материалов уголовного дела следует, что в конце прошлого года в двух гаражах фигуранта было обнаружено более 2,8 тысяч бутылок с алкоголем, на которых были наклеены этикетки свидетельствующие о том, что в них содержится текила, водка и коньяк.
Алкоголь был изъят, позднее также выяснилось, что на данную продукцию не имелось сопроводительных документов и сертификатов соответствия, спиртосодержащие напитки были признаны контрафактом. По версии следствия, фигурант приобрел алкоголь с целью последующего сбыта.
После завершения расследования дело передали в городской суд Ишима, который, рассмотрев собранные материалы, вынес обвинительный приговор фигуранту и приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.