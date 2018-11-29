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Ишимца оштрафовали на 100 тысяч рублей за контрафактный алкоголь

29 ноября 2018, 08:00
Фото: pixabay.com
В городе Ишиме состоялся суд в отношении 45-летнего местного жителя, который намеревался продать 2,8 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.

Из материалов уголовного дела следует, что в конце прошлого года в двух гаражах фигуранта было обнаружено более 2,8 тысяч бутылок с алкоголем, на которых были наклеены этикетки свидетельствующие о том, что в них содержится текила, водка и коньяк.

Алкоголь был изъят, позднее также выяснилось, что на данную продукцию не имелось сопроводительных документов и сертификатов соответствия, спиртосодержащие напитки были признаны контрафактом. По версии следствия, фигурант приобрел алкоголь с целью последующего сбыта.

После завершения расследования дело передали в городской суд Ишима, который, рассмотрев собранные материалы, вынес обвинительный приговор фигуранту и приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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#Новости#Контрафакт#Тюменская область#Ишим#Алкоголь#Наиль Каримов#Происшествия
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