Глеб Трубин изменил свое мнение о проекте бюджета Тюменской области

Парламентарий подчеркнул, что 52% средств бюджета Тюменской области направлено на социальную сферу, а также отметил, что деньги пойдут на строительство новых детских садов, больниц, школ.
Опасения у Глеба Трубина вызвал дефицит бюджета в 22 млрд рублей, однако в качестве решения проблемы руководитель фракции ЛДПР предложил привлечь дополнительные инвестиции, а также выпустить государственные облигации Тюменской области.
22 ноября на заседании облдумы в ходе обсуждения проекта бюджета Тюменской области Глеб Трубин сообщил, что фракция не поддержит документ и не станет голосовать за его принятие.
В середине октября состоялось заседание Тюменской областной Думы, на котором обсуждали налогообложение, тогда Глебу Трубину дважды не дали высказаться, после чего парламентарий покинул зал и призвал коллег последовать его примеру.
Позднее Глеб Трубин поставил под сомнения исполнение полномочий председателя Тюменской областной Думы, заявил, что он использует политику «затыкания рта» и о том, что его действиям необходимо дать правовую оценку.
Глеб Трубин также был недоволен тем, что руководство Тюменской областной Думы работает «старым методом».