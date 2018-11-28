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Глеб Трубин изменил свое мнение о проекте бюджета Тюменской области

28 ноября 2018, 06:00
Фото: Тюменская областная Дума
Зампред комитета Тюменской областной Думы по социальной политике Глеб Трубин, который 22 ноября на обсуждении проекта бюджета сообщил, что фракция ЛДПР не поддержит его принятие, позже назвал бюджет региона социально ориентированным.

Парламентарий подчеркнул, что 52% средств бюджета Тюменской области направлено на социальную сферу, а также отметил, что деньги пойдут на строительство новых детских садов, больниц, школ.

Опасения у Глеба Трубина вызвал дефицит бюджета в 22 млрд рублей, однако в качестве решения проблемы руководитель фракции ЛДПР предложил привлечь дополнительные инвестиции, а также выпустить государственные облигации Тюменской области.

22 ноября на заседании облдумы в ходе обсуждения проекта бюджета Тюменской области Глеб Трубин сообщил, что фракция не поддержит документ и не станет голосовать за его принятие.

В середине октября состоялось заседание Тюменской областной Думы, на котором обсуждали налогообложение, тогда Глебу Трубину дважды не дали высказаться, после чего парламентарий покинул зал и призвал коллег последовать его примеру.

Позднее Глеб Трубин поставил под сомнения исполнение полномочий председателя Тюменской областной Думы, заявил, что он использует политику «затыкания рта» и о том, что его действиям необходимо дать правовую оценку.

Глеб Трубин также был недоволен тем, что руководство Тюменской областной Думы работает «старым методом».

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