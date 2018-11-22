Депутаты Тюменской облдумы от ЛДПР не поддержали проект бюджета региона

В ходе обсуждения проекта бюджета Тюменской области депутат от ЛДПР Глеб Трубин сообщил, что фракция не поддержит документ и не станет голосовать за его принятие.
Депутат Сергей Морев сообщил, что "Справедливая Россия" тоже не будет голосовать за проект бюджета.
В Тюменской областной Думе представлены депутаты от четырех фракций. От ЛДПР - 4, КПРФ - 3, от "Справедливой России" - 2. 38 депутатов в составе областного парламента - от "Единой России".
Проект бюджета на 2019 год стал самым дефицитным за последние пять лет.