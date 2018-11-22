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Депутаты Тюменской облдумы от ЛДПР не поддержали проект бюджета региона

22 ноября 2018, 09:38
Фото: vk.com/trubin_gleb
22 ноября на 25 заседании Тюменской областной Думы шестого созыва рассматривается вопрос принятия проекта бюджета Тюменской области. Фракция ЛДПР выступила против законопроекта.

В ходе обсуждения проекта бюджета Тюменской области депутат от ЛДПР Глеб Трубин сообщил, что фракция не поддержит документ и не станет голосовать за его принятие.

Депутат Сергей Морев сообщил, что "Справедливая Россия" тоже не будет голосовать за проект бюджета.

В Тюменской областной Думе представлены депутаты от четырех фракций. От ЛДПР - 4, КПРФ - 3, от "Справедливой России" - 2. 38 депутатов в составе областного парламента - от "Единой России".

Проект бюджета на 2019 год стал самым дефицитным за последние пять лет.

#Новости#Фракция ЛДПР#Глеб Трубин#Тюменская областная Дума#Бюджет#Тюмень#Вадим Квасюк#Политика
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