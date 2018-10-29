Источники: Гендиректор "Тюменьэнерго" ушел в отставку из-за убытков компании

Предположительно, заявление об уходе по собственному желанию Сергей Савчук написал в конце текущей недели. Документ принят в "Россетях".
Смена менеджмента связана с отрицательными финансовыми результатами компании, заверяют источники. Согласно консолидированному отчету АО "Тюменьэнерго" по МСФО, компания показала снижение выручки до 27,2 млрд за 6 месяцев 2018 года с 29,3 млрд рублей за 6 месяцев 2017 года. В то же время операционные расходы "Тюменьэнерго" выросли более чем на на 400 млн рублей. По мнению экспертов, это может говорить о неэффективном управлении компанией.
Сергей Савчук перешел на работу в «Тюменьэнерго» из "Крымэнерго" в 2015 году. После этого занимал должность заместителя генерального директора "Тюменьэнерго", в 2016 году был назначен исполняющим обязанности генерального директора компании, а в апреле 2017 года - генеральным директором.