Источники: Гендиректор "Тюменьэнерго" ушел в отставку из-за убытков компании

Смена менеджмента связана с отрицательными финансовыми результатами компании, заверяют источники. Согласно консолидированному отчету АО "Тюменьэнерго" по МСФО, компания показала снижение выручки до 27,2 млрд за 6 месяцев 2018 года с 29,3 млрд рублей за 6 месяцев 2017 года. В то же время операционные расходы "Тюменьэнерго" выросли более чем на на 400 млн рублей. По мнению экспертов, это может говорить о неэффективном управлении компанией.