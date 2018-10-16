Александр Моор предложил тюменцам оценить подарок от ямальского губернатора

Открывал выставку глава Тюменской области Александр Моор. Он рассказал, что подарок от ямальского губернатора был преподнесен в рамках празднования Дня образования Тюменской области и символизирует собой сотрудничество регионов.
Всего на выставке представлено 80 работ , рассказывающих о жизни ямальцев, их традициях и природе.
Авторами проекта стали Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского и Тюменское музейно-просветительское объединение. В экспозиции размещены работы британского фотографа Брайана Александера и ямальских специалистов Сергея Галко, Сергея Чижика и Анны Арефьевой.