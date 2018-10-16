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Александр Моор предложил тюменцам оценить подарок от ямальского губернатора

16 октября 2018, 18:46
16 октябре в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова начала свою работу фотовыставка «Тепло ямальской Арктики», которая была подарена региону губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Открывал выставку глава Тюменской области Александр Моор. Он рассказал, что подарок от ямальского губернатора был преподнесен в рамках празднования Дня образования Тюменской области и символизирует собой сотрудничество регионов.

Всего на выставке представлено 80 работ , рассказывающих о жизни ямальцев, их традициях и природе.

Авторами проекта стали Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского и Тюменское музейно-просветительское объединение. В экспозиции размещены работы британского фотографа Брайана Александера и ямальских специалистов Сергея Галко, Сергея Чижика и Анны Арефьевой.

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