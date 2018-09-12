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Николай Цуканов напомнил о коррупции в Тюменской области и УрФО

12 сентября 2018, 19:10
Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов считает самым ярким коррупционным скандалом в Тюменской области — дело налогового инспектора Людмилы Пономаревой.

Для Среднего Урала таковым является дело в администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. В ЯНАО наибольший коррупционный резонанс вызвало дело начальника отдела Нижнеобского ТУ Росрыболовства Андрея Кокшаров, в ХМАО — замначальника отдела в департаменте экономразвития Сергея Аксенова, для Свердловской области — коррупционный скандал в мэрии Екатеринбурга.

По мнению Николая Цуканова, работа по противодействию коррупции в регионах ведется недостаточно хорошо. В настоящее время в коррупционный реестр РФ входит 394 бывших чиновника, из них 43 представителя из УрФО. В 2017 году около 800 человек в России были привлечены к дисциплинарной ответственности за коррупцию.

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#Новости#Тюменская область#Коррупция#УрФО#Александр Мязин#Политика
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