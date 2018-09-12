Николай Цуканов напомнил о коррупции в Тюменской области и УрФО

По мнению Николая Цуканова, работа по противодействию коррупции в регионах ведется недостаточно хорошо. В настоящее время в коррупционный реестр РФ входит 394 бывших чиновника, из них 43 представителя из УрФО. В 2017 году около 800 человек в России были привлечены к дисциплинарной ответственности за коррупцию.