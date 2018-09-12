Николай Цуканов напомнил о коррупции в Тюменской области и УрФО

Для Среднего Урала таковым является дело в администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. В ЯНАО наибольший коррупционный резонанс вызвало дело начальника отдела Нижнеобского ТУ Росрыболовства Андрея Кокшаров, в ХМАО — замначальника отдела в департаменте экономразвития Сергея Аксенова, для Свердловской области — коррупционный скандал в мэрии Екатеринбурга.
По мнению Николая Цуканова, работа по противодействию коррупции в регионах ведется недостаточно хорошо. В настоящее время в коррупционный реестр РФ входит 394 бывших чиновника, из них 43 представителя из УрФО. В 2017 году около 800 человек в России были привлечены к дисциплинарной ответственности за коррупцию.