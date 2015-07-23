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Traveler’s Coffee открыл новую кофейню в Тюмени

23 июля 2015, 10:33
Новая кофейня Traveler’s Coffee открылась в торговом центре «Рентал» (Герцена, 103).
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Тюмень

«Все, что доставляет нам удовольствие — дать возможность большему количеству людей выпить чашку нашего восхитительного кофе», — говорят создатели кофейни.

Traveler’s Coffee — кофейная компания. Здесь работают со Specialty кофе — лучшим кофе из мирового урожая. Этот кофе тщательно выбирают и закупают, бережно обжаривают на собственном производстве, мастерски заваривают гостям в кофейнях в 5 странах мира. Также тюменцев порадуют новыми блюдами от шеф-повара Леона Ека.

Все наши новости и информацию размещаются в группе https://vk.com/travelerscoffee_tmn. Здесь расскажут много удивительного о кофе и ответят на все ваши вопросы.

Двери новой кофейни открыты по адресу: ул. Герцена, 103, ТЦ «Рентал» с 7:30 до 24:00 в будни и до 2:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Вам всегда рады!

#Новости#Еда#Тюмень#Кофейня#Ирина#Культура
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