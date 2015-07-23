Traveler’s Coffee открыл новую кофейню в Тюмени

«Все, что доставляет нам удовольствие — дать возможность большему количеству людей выпить чашку нашего восхитительного кофе», — говорят создатели кофейни.
Traveler’s Coffee — кофейная компания. Здесь работают со Specialty кофе — лучшим кофе из мирового урожая. Этот кофе тщательно выбирают и закупают, бережно обжаривают на собственном производстве, мастерски заваривают гостям в кофейнях в 5 странах мира. Также тюменцев порадуют новыми блюдами от шеф-повара Леона Ека.
Все наши новости и информацию размещаются в группе https://vk.com/travelerscoffee_tmn. Здесь расскажут много удивительного о кофе и ответят на все ваши вопросы.
Двери новой кофейни открыты по адресу: ул. Герцена, 103, ТЦ «Рентал» с 7:30 до 24:00 в будни и до 2:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Вам всегда рады!