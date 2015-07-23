Traveler’s Coffee открыл новую кофейню в Тюмени

Traveler’s Coffee — кофейная компания. Здесь работают со Specialty кофе — лучшим кофе из мирового урожая. Этот кофе тщательно выбирают и закупают, бережно обжаривают на собственном производстве, мастерски заваривают гостям в кофейнях в 5 странах мира. Также тюменцев порадуют новыми блюдами от шеф-повара Леона Ека.