Сбил юношу и скрылся в ночи. Ведется розыск

Накануне около половины одиннадцатого часа вечера на пересечении объездной дороги и улицы Институтской неустановленный автомобиль сбил 19-летнего юношу, переходившего дорогу. В результате происшествия молодой человек получил перелом голени. Автомобиль с места происшествия скрылся. Очевидцев произошедшего, а также всех кто располагает какой-либо информацией по данному факту ГИБДД просит обратиться в группу розыска полка ДПС по телефонам 794–589, 794–686 или в дежурную часть по телефону 794–610.
На улице Широтной у дома № 6 около половины шестого часа вечера под колеса автомобиля KIA попала 56-летняя женщина, которая переходила дорогу. У нее — ушибы плеча и бедра.
В Тюменском микрорайоне, на пересечении улиц Богдановича и Карнацевича, в восьмом часу вечера автомобиль Volkswagen сбил 12-летнего ребенка. По предварительным данным, школьник перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мальчик возвращался домой после учебы. В результате происшествия он получил травму головы и ушибы. Сегодня в 6-х классах 92-й тюменской школы, где учится мальчик, инспекторы ГИБДД проведут занятия по правилам безопасного поведения на дороге. Также в ближайшее время Госавтоинспекция планирует провести дополнительные беседы во всех классах образовательного учреждения. Вчерашнее происшествие стало уже вторым в этом году с участием учеников 92-й школы. 12 марта травму получила пятиклассница, которая упала в салоне автобуса во время движения.
Молодая нетрезвая пара — парень и девушка 20 лет — пострадали сегодня около двух часов ночи. На пешеходном переходе на улице Пермякова их сбил автомобиль Hyundai Sonata. По предварительным данным, светофор на пешеходном переходе в ночное время работал в желтом мигающем режиме. Сбив пешеходов, автомобиль протащил их по дороге более 20-ти метров. Пострадавшие получили травмы головы, лица и переломы конечностей, и были госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.