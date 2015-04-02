Сбил юношу и скрылся в ночи. Ведется розыск

В Тюменском микрорайоне, на пересечении улиц Богдановича и Карнацевича, в восьмом часу вечера автомобиль Volkswagen сбил 12-летнего ребенка. По предварительным данным, школьник перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мальчик возвращался домой после учебы. В результате происшествия он получил травму головы и ушибы. Сегодня в 6-х классах 92-й тюменской школы, где учится мальчик, инспекторы ГИБДД проведут занятия по правилам безопасного поведения на дороге. Также в ближайшее время Госавтоинспекция планирует провести дополнительные беседы во всех классах образовательного учреждения. Вчерашнее происшествие стало уже вторым в этом году с участием учеников 92-й школы. 12 марта травму получила пятиклассница, которая упала в салоне автобуса во время движения.