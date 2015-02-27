Максим Аверин сыграет в Тюмени Отелло

«Отелло» — история старая, как мир, и вместе с тем пронзительно современная! Пьеса истрактована в духе времени и возведена в степень триллера. Вы увидите брутальную историю, сыгранную известными артистами.
Сюжет знают все — мужественный полководец, воин Отелло, в исполнении известного сердцееда Максима Аверина, знакомится с Дездемоной, они влюбляются и венчаются. Помощник Отелло — красивейший Дмитрий Жойдик в маске коварного Яго, обманом убеждает полководца, что Дездемона ему неверна. Трагическая развязка известна всем… Итак, следим, затаив дыхание, за гениальным перевоплощением и игрой известнейших актёров в легендарном спектакле-триллере «Отелло»!
Уникальная работа режиссера Якова Ломкина, художников-сценографов, современная хореография и специально написанная для «Отелло» музыка Фаустаса Латенаса создают из просто хорошего спектакля шедевр.
«К просмотру обязательно!» — выносят вердикт искушенные театральные критики.
Сценическая адаптация и перевод У. Шекспира — Сергей Волынец/
Режиссер — Яков Ломкин.