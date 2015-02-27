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Максим Аверин сыграет в Тюмени Отелло

27 февраля 2015, 15:20
Легендарный спектакль «Отелло», роли в котором исполняют Максим Аверин, Дмитрий Жойдик, Дмитрий Мухамадеев и другие, представят 1 марта на сцене Тюменской филармонии.
Сюжет
Тюмень

«Отелло» — история старая, как мир, и вместе с тем пронзительно современная! Пьеса истрактована в духе времени и возведена в степень триллера. Вы увидите брутальную историю, сыгранную известными артистами.

Сюжет знают все — мужественный полководец, воин Отелло, в исполнении известного сердцееда Максима Аверина, знакомится с Дездемоной, они влюбляются и венчаются. Помощник Отелло — красивейший Дмитрий Жойдик в маске коварного Яго, обманом убеждает полководца, что Дездемона ему неверна. Трагическая развязка известна всем… Итак, следим, затаив дыхание, за гениальным перевоплощением и игрой известнейших актёров в легендарном спектакле-триллере «Отелло»!

Уникальная работа режиссера Якова Ломкина, художников-сценографов, современная хореография и специально написанная для «Отелло» музыка Фаустаса Латенаса создают из просто хорошего спектакля шедевр.

«К просмотру обязательно!» — выносят вердикт искушенные театральные критики.

Сценическая адаптация и перевод У. Шекспира — Сергей Волынец/

Режиссер — Яков Ломкин.

#Новости#Спектакли#Тюмень#Ирина#Культура
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