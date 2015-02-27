Максим Аверин сыграет в Тюмени Отелло

Сюжет знают все — мужественный полководец, воин Отелло, в исполнении известного сердцееда Максима Аверина, знакомится с Дездемоной, они влюбляются и венчаются. Помощник Отелло — красивейший Дмитрий Жойдик в маске коварного Яго, обманом убеждает полководца, что Дездемона ему неверна. Трагическая развязка известна всем… Итак, следим, затаив дыхание, за гениальным перевоплощением и игрой известнейших актёров в легендарном спектакле-триллере «Отелло»!