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Аварий с пьяными меньше не становится

17 июля 2014, 09:36
На территории Тюменской области не становится меньше дорожных аварий по вине водителей в состоянии опьянения. Управление в нетрезвом состоянии — одна из основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.
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Тюмень

Госавтоинспекция проводит рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. До 50 и более водителей в состоянии опьянения ежедневно инспекторы отстраняют от управления, сообщают в ведомстве.

О недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии сотрудники ГИБДД напоминают участниками дорожного движения не только мерами административного воздействия, но и методом убеждения, а именно проводят в регионе социальную кампанию «За руль — с трезвой головой!», цель которой — предупредить возможные последствия пьяных поездок.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

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