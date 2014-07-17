Аварий с пьяными меньше не становится

Госавтоинспекция проводит рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. До 50 и более водителей в состоянии опьянения ежедневно инспекторы отстраняют от управления, сообщают в ведомстве.
О недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии сотрудники ГИБДД напоминают участниками дорожного движения не только мерами административного воздействия, но и методом убеждения, а именно проводят в регионе социальную кампанию «За руль — с трезвой головой!», цель которой — предупредить возможные последствия пьяных поездок.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.