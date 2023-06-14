От истоков к будущему

Тюменской области – 80 лет
Тюменская область 14 августа отмечает свой 80-летний юбилей.  Для истории страны страны – это сравнительно короткий срок, но для человеческой жизни – целая эпоха. История региона насыщена событиями и открытиями, которые сформировали не только его будущее, но и всей страны. Самые важные и знаменательные из них – в спецпроекте «Нашего города».
Становление
Нефтяные фонтаны
Лихой период
Прорыв в развитии

Хроника важнейших событий Тюменской области

1944
Тюменская область, в ее современных границах, появилась на карте страны 14 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР в результате переформирования Омской и Курганской областей. В состав нового субъекта вошли Тюмень, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Сургут, Березов, Ханты-Мансийск, Салехард, 25 районов, одиннадцать из которых ранее принадлежали Омской области и четыре – Курганской области. Также к Тюменской области были присоединены Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Тюмень стала столицей региона.
По состоянию на 1 октября 1944 года население в Тюменской области составляло 917,1 тыс. человек, в том числе городское – 210 тыс., сельское – 707,1 тыс.
Еще 18-19 веках Тюмень считалась торгово-промышленным центром. Город, находясь на пересечении торговых путей между Западом и Востоком, практически выполнял роль «ворот Сибири». Но статус регионального центра – Тюмень, которая всегда считалась вторым городом по значимости в Тобольской губернии, получила только при Советской власти.
Тюменская губерния существовала недолго – с 1920 по 1923 год. Затем ее территория была распределена между Обско-Иртышской и Челябинской областями и с 1934 по 1944 годы Тюменский край относился к Омской области.
В начале Великой Отечественной войны в Тюмень было эвакуировано множество промышленных предприятий со всего Советского Союза. Это способствовало стремительной индустриализации Тюменского края, который ранее был преимущественно аграрным.
За годы войны тюменская промышленность выросла в три раза.

Уже в 1944 году советское руководство приняло решение разукрупнить Уральские территории, отделив от них Тюменскую область, которая должна была стать опорой для роста новой – послевоенной экономики.
Довоенный период
Ворота Сибири
В начале Великой Отечественной войны в Тюмень было эвакуировано 30 учреждений и промышленных предприятий со всего Советского Союза. Это способствовало стремительной индустриализации Тюменского края, который ранее был преимущественно аграрным. За годы войны тюменская промышленность выросла в три раза. Уже в 1944 году советское руководство приняло решение разукрупнить Уральские территории, отделив от них Тюменскую область, которая должна была стать опорой для роста новой – послевоенной экономики.
Рожденная войной
Во время войны Тюмень стала убежищем не только для людей и заводов, но и главной реликвии СССР – забальзамированного тела Владимира Ленина. Мумия вождя революции была доставлена сюда тайно вместе с научной лабораторией и хранилось в здании аграрного университета до весны 1945 года.
Исторический факт
Тюменская область и ее жители внесли огромный вклад в Победу Советского Союза над фашисткой Германией. С 1941 года тюменская земля приняла почти 30 фабрик и заводов из центральных округов РСФСР и Украины. На месте их объединили между собой и местными предприятиями, в результате получилось 22 предприятия. Также тюменская земля стала убежищем для 150 тыс. эвакуированных.
Вся производство того времени было направлено в первую очередь на помощь фронту. В Тюмени делали снаряды, минометы, торпедные катера, армейские мотоциклы, аккумуляторы, электрооборудование, лекарственные препараты и военное обмундирование. Колхозы и крестьянские хозяйства поставляли фронту продовольствие, а северные регионы – пушнину и рыбу.

В годы войны в Тюмени были развернуты 15 госпиталей, а первых раненных местные медики приняли 3 августа 1941 года. Всего за четыре года медпомощь здесь получили около 70 тысяч раненных красноармейцев.
Все для фронта! Все для победы!
250 тыс. мобилизованных тюменцев

70 тыс. фронтовиков из Тюменской области награждены медалями и орденами

92 тюменцам присвоено звание Героя Советского Союза

90 тыс. жителей награждены медалью «За трудовую доблесть»
Тюменцы в Великой Отечественной войне в цифрах:
1948
Созданы Тюменская нефтеразведочная экспедиция и Тюменская роторная буровая партия. Это стало точкой отсчета открытия месторождений нефти и газа в регионе и создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.
Открыто Березовское месторождение природного газа - первое в Сибири. С этого момента геологоразведочные работы были развернуты по всей Западной Сибири.
1959
17 ноября 1960 года в Тюмени была запушена первая электростанция. ТЭЦ-1 обеспечила город горячей водой и теплом, а также дала киловатты предприятиям, в том числе северным.
Казалось бы, индустриальный старт, заданный военным временем, должен был стать хорошей базой для развития промышленности Тюменской области и в мирное время. В 1945 году в Тюмени работали 25 предприятий союзного и республиканского значения и 35 местной промышленности. Население региона выросло почти в полтора раза, а производительность составила 300% по отношению к 1941 году.

В первую пятилетку промышленность Тюменской области перестраивалась на гражданскую продукцию. Но за годы войны оборудование предприятий изрядно поизносилось. Заводам и фабрикам остро не хватало электроэнергии. Помещения, в которых они размещались, ветшали, а строить новые было не на что.

Поэтому Тюменская область в послевоенные годы по-прежнему оставалась преимущественно аграрным регионом. Но и в этой отрасли не обошлось без кризиса, который стал следствием сильной засухи. Нарастить валовый сбор зерна тюменцам удалось только в 50-х годах.

Только к началу шестидесятых регион начинает постепенно подниматься с колен.

Период становления
1953
У села Шаим была добыта первая тюменская нефть. Дебит составлял всего одну тонну в сутки, но уже через год, 21 июня 1960 года, здесь ударил нефтяной фонтан, выдававший почти 400 тонн в сутки.
1960
1963
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 декабря 1963 года дало старт промышленному освоению открытых в Западной Сибири нефтяных и газовых месторождений. Было создано первое нефтедобывающее объединение «Тюменнефтегаз».
1944–1963
Нефтяной фонтан на Мамонтовском месторождении, Сургутский район
1965
Открыто Самотлорское нефтяное месторождение –крупнейшее в России и седьмое по размеру в мире. Дебит нефтяного фонтана составлял около 300 кубометров в сутки.
Начинается рост валового объема производства в топливной промышленности региона, который в итоге достигнет невероятного роста в 16,3 раза.
1972
Пост первого секретаря Тюменского обкома КПСС занял Геннадий Богомяков (1973–1990). Геолог по образованию он хорошо знал проблемы новой нефтегазовой провинции и пути их решения.
Обнаружение месторождений нефти и газа стало основой для формирования нефтегазового комплекса Тюменской области – крупнейшего в мире. К середине 1960-х гг. на севере региона зарегистрировано уже 22 нефтяных и 23 газовых месторож­дения.

Освоение природных ресурсов коренным образом изменило жизнь региона – выросла численность населения, в Югре и на Ямале один за другим стали появляться новые поселки и города.

Этот период также знаменуется трудовыми рекордами. В конце 60-х годов руководство СССР поставило задачу к 1975 году увеличить объемы добычи нефти в Западной Сибири до 100-120 миллионов тонн в год. Тогда эта цель казалась нереальной. Но финансовая поддержка со стороны государства, старания ученых и упорный труд людей сделали невозможное и в 1975 году добыча нефти превысила запланированную цифру и составила 148 миллионов тонн.

Именно в 70-е годы была заложена основа для социально-экономического благополучия всей Тюменской области.

Нефтяной прорыв
1970
На базе педагогического института учрежден первый в регионе университет – Тюменский государственный (ТГУ).
1973
1964–1973
1977
Принята новая Конституция СССР. В соответствии с одной из ее статей Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа получили статус автономных.
Тюмень посетил с рабочим визитом генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
1987
Достигнуто рекордное значение — в Тюменской области добыто 405,7 тысячи тонн нефти.
Нефтегазодобывающая отрасль Тюменской области продолжает развиваться ударными темпами. Месторождения активно разрабатываются, в ХМАО построены четыре газоперерабатывающих завода. Таким образом, основные производственные мощности переместились с юга области в ХМАО И ЯНАО, где Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс окончательно сформировался.

Рост объемов добычи полезных ископаемых положительно сказалось на темпах социально-экономического развития Тюменской области. Началась комплексная застройка городов и поселков. В 80-х за первую пятилетку было построено почти 12 млн квадратных метров жилья.

Тогда же региону удалось увеличить показатели в сельскохозяйственной отрасли. По сравнению с 1970 годом тюменские аграрии стали производить в 2,4 раза больше картофеля, мяса – в 1,3. Объем производства яиц вырос в 3,2 раза.
Освоение и развитие
1985
Открытие пешеходного вантового моста через Туру в Тюмени. Сейчас он входит в топ местных достопримечательностей и называется «Мост влюблённых».
1988
1974–1990
Боровская птицефабрика, 1975 год
1990
Принята «Концепция перехода Тюменской области на принципы самоуправления в условиях формирования рыночной экономики». Документ содержал механизм платности недропользования в пользу населения. Средства от добытых в регионе нефти и газа должны были направляться на развитие социальной сферы и развитие сельского хозяйства.
Избран первый губернатор Тюменской области. Им стал Леонид Рокецкий.
1999
13 мая 2000 года указом президента РФ Тюменская область вошла в состав Уральского федерального округа.
Время перемен. На переломе идеологий, когда старый порядок уже канул в лету, а новая страна еще не была сформирована, судьбы регионов определяли политики. Ельцин испытывал симпатию к Тюмени, поскольку за ее интересы активно выступал Черномырдин. В результате региону удалось сохранить 10% прибыли от продажи нефти.

Приватизация. Период, когда общее становится частным. На базе тюменских активов начали появляться компании, которыми страна может гордиться и по сей день. Эти предприятия на протяжении следующих 20 лет будут брать на себя значительную долю социальной ответственности за жизнь жителей области.

Потеря бюджета. По завершении периода приватизации многие частные компании зарегистрировались в Москве, и налог на прибыль стал поступать в бюджеты столицы и Санкт-Петербург, что значительно уменьшило бюджетные поступления в регион.

Аграрный кризис. С 1991 по 2000 год в Тюменской области более чем в два раза сократилось поголовье крупного рогатого скота. Количество посевных площадей уменьшилось на 28%. Производство мяса снизилось на 38%, молока – на 36%.
Лихой период
1997
Впервые в Тюмени состоялись всенародные выборы мэра. По результатам голосования кресло градоначальника занял Степан Киричук (1999–2005).
2000
1991–2000
Первомайская демонстрация в Тюмени, 1989 Автор: Чернышев Ю. Источник: ГБУТО ГАТО
2003
Правительства Тюменской области, ХМАО и ЯНАО утвердили программу «Сотрудничество», которая продолжает работать и в настоящее время.
Администрация Тюменской области признана лучшей управленческой командой России, а губернатор Сергей Собянин и его заместитель Владимир Якушев – лучшими управленцами.
2004
В Тюмени провели благоустройство подъездов «хрущевок» и «брежневок». За лето подрядчики на средства из бюджета города привели в порядок стены, заменили устаревшие элементы систем освещения и отопления, а также установили новые окна и двери в подъездах. В итоге в областном центра было обновлено 1140 подъездов.
Ветер перемен. Единый бюджет. Крупные компании нефтяной отрасли начали возвращать налог на прибыль в Тюменскую область. Кроме того, Собянину удалось заключить соглашение с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами в рамках межрегиональной программы «Сотрудничество». В результате северные регионы стали перечислять в бюджет Тюменской области налоги на прибыль и налоги на добычу полезных ископаемых. За пять лет размер бюджета региона увеличился с 10 миллиардов до 110 миллиардов рублей.

Тюмень — лучший город на Земле. В этот период закладывается основа для будущего процветания Тюмени. Проведена модернизация аэропорта Рощино, начались работы по обновлению городского бульвара и автовокзала, глобальной реконструкции дорожной инфраструктуры, что позволило городу приобрести черты современного благоустроенного города.

Вертикаль власти. Собянин сумел выстроить систему преемственности власти, которая на протяжении многих лет функционирует без сбоев.
Эпоха Собянина
2003
Тюменская область отметила свой 60-летний юбилей. Впервые за всю историю регион отпраздновал свое день рождение с размахом.
2005
20012005
Тюменская область катилась в пропасть политического и экономического краха. Впервые я узнал, как болит сердце. Мне пригодилось все, что я знал и умел, и еще столько же. Я был на волоске от катастрофы. Но в конечном счете все удалось преодолеть. Бюджет был спасен. Отношения с округами урегулированы. В результате повседневной большой работы, целого ряда сложных и порой болезненных реформ регион стал одним из лучших в стране.
Сергей Собянин
2008
Реализован проект «Покупаем тюменское!». Программа правительства Тюменской области включает широчайший комплекс мер по развитию и популяризации местных производителей.
Начал свою работу Тюменский технопарк. За время его деятельности поддержка оказана сотням проектов и стартапам.
В этом же году открылось новое здание Тюменского драматического театра.
2010
Впервые Тюменская область заняла первое место в рейтинге регионов России по состоянию инвестиционного климата.
Эффективный руководитель. Якушев сохранил и максимально использовал достижения, оставленные Собяниным. Финансовые средства от нефтяной отрасли были направлены на диверсификацию экономики. В регионе успешно реализовывались значимые инвестиционные проекты, а также удалось добиться роста показателей в аграрном секторе.

Пилотная территория. Тюменская область стала площадкой для внедрения и тестирования лучших управленческих практик. Эти практики затем распространялись по всей стране, и качество государственного управления в Тюмени стало одним из самых высоких в России.

Губернатор-строитель. При Якушеве в Тюменской области значительно повысился уровень качества улично-дорожной сети. При нем построено несколько крупных спортивных объектов и реализован проект по созданию одной из лучших набережных в России. Новые школы, детские сады и учреждения здравоохранения стали обычным явлением.
Эпоха Якушева
2009
Премьер-министр России Владимир Путин открыл центр дзюдо в Тюмени. Спортцетр входит в тройку лучших специализированных зданий по данному виду спорта в мире.
2018
20052018
Судьба области – неплохая. Не без изъянов, как у любого человека: в жизни не бывает все гладко, у кого-то возникают личные проблемы, у других – на профессиональном поприще не все складывается. Так и у региона есть свои проблемы. Но самое главное, область развивается, растет, хорошеет. И если в силу природы человек все равно начнет стареть, то у региона есть возможность молодеть с каждым годом – это зависит от нас.
Владимир Якушев
на пресс-конференции в 2011 году
2019
Тюменская область подключилась к реализации национальных проектов по 12 направлениям. Хотя регион начал работать по нескольким федеральным программам еще в 2017 году, став одним из участником пилотного проекта.
Тюменские аграрии собрали рекордные объемы зерновых (более 2 млн тонн), овощей и картофеля.
2023
В сентябре 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор переизбран на второй срок.
Оплот стабильности . Став главой региона, Александр Моор принял все обязательства, взятые его предшественниками в сферах жилого и социального строительства, здравоохранения, образования, культуры и дорог. Большое правительство региона стало уделять развитию внутреннего туризма и продвижению тюменских брендов.

Глобальные вызовы. На время губернаторства Александру Моору выпало сразу несколько серьезных испытаний – пандемия коронавируса в 2020 году, бесконечные пакеты санкций в отношении российской экономики и СВО. В обоих случаях команде губернатора пришлось оперативно подстраиваться под обстоятельства, корректировать бюджет. В регионе расширены меры поддержки для бизнеса, участников боевых действий и семей с детьми. При этом власти области не отказались от реализации крупных инфраструктурных проектов и обязательств по выполнению целей, поставленных нацпроектами.

Социальные гарантии. Введены новые механизмы социальной поддержки населения. В приоритете работы правительства региона – благополучие тюменских семей. Высокие стандарты комфортной городской среды и предоставления медицинских услуг также остаются в центре внимания.
Эпоха Моора
2022
Подписано соглашение о строительстве межуниверситетского кампуса в Тюмени. Кампус объединит в одной локации студентов и преподавателей пяти тюменских вузов.
2023
2018 –по настоящее время
Наш регион занимает лидирующие позиции в федеральных рейтингах качества жизни и инвестиционной привлекательности. Но самый важный результат – по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 9 из 10 тюменцев считают себя счастливыми людьми и никуда не хотят уезжать. Это самая лучшая оценка нашего совместного труда.
Александр Моор
по итогам работы 2023 года
Тюмень, Набережная
Ист: тг/канал администрации Тюмени
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Фото: Государственный архив Тюменской области/ВК, Информационный центр Тюменской области, администрация Тюмени, сайт Сергея Собянина, тг-канал Александра Моора, Наш Город
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