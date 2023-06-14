Хроника важнейших событий Тюменской области

1944

Тюменская область, в ее современных границах, появилась на карте страны 14 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР в результате переформирования Омской и Курганской областей. В состав нового субъекта вошли Тюмень, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Сургут, Березов, Ханты-Мансийск, Салехард, 25 районов, одиннадцать из которых ранее принадлежали Омской области и четыре – Курганской области. Также к Тюменской области были присоединены Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Тюмень стала столицей региона.

По состоянию на 1 октября 1944 года население в Тюменской области составляло 917,1 тыс. человек, в том числе городское – 210 тыс., сельское – 707,1 тыс.

Еще 18-19 веках Тюмень считалась торгово-промышленным центром. Город, находясь на пересечении торговых путей между Западом и Востоком, практически выполнял роль «ворот Сибири». Но статус регионального центра – Тюмень, которая всегда считалась вторым городом по значимости в Тобольской губернии, получила только при Советской власти.

Тюменская губерния существовала недолго – с 1920 по 1923 год. Затем ее территория была распределена между Обско-Иртышской и Челябинской областями и с 1934 по 1944 годы Тюменский край относился к Омской области.

В начале Великой Отечественной войны в Тюмень было эвакуировано множество промышленных предприятий со всего Советского Союза. Это способствовало стремительной индустриализации Тюменского края, который ранее был преимущественно аграрным.

За годы войны тюменская промышленность выросла в три раза.



Уже в 1944 году советское руководство приняло решение разукрупнить Уральские территории, отделив от них Тюменскую область, которая должна была стать опорой для роста новой – послевоенной экономики.

Довоенный период

Ворота Сибири

В начале Великой Отечественной войны в Тюмень было эвакуировано 30 учреждений и промышленных предприятий со всего Советского Союза. Это способствовало стремительной индустриализации Тюменского края, который ранее был преимущественно аграрным. За годы войны тюменская промышленность выросла в три раза. Уже в 1944 году советское руководство приняло решение разукрупнить Уральские территории, отделив от них Тюменскую область, которая должна была стать опорой для роста новой – послевоенной экономики.

Рожденная войной

Во время войны Тюмень стала убежищем не только для людей и заводов, но и главной реликвии СССР – забальзамированного тела Владимира Ленина. Мумия вождя революции была доставлена сюда тайно вместе с научной лабораторией и хранилось в здании аграрного университета до весны 1945 года.

Исторический факт

Тюменская область и ее жители внесли огромный вклад в Победу Советского Союза над фашисткой Германией. С 1941 года тюменская земля приняла почти 30 фабрик и заводов из центральных округов РСФСР и Украины. На месте их объединили между собой и местными предприятиями, в результате получилось 22 предприятия. Также тюменская земля стала убежищем для 150 тыс. эвакуированных.

Вся производство того времени было направлено в первую очередь на помощь фронту. В Тюмени делали снаряды, минометы, торпедные катера, армейские мотоциклы, аккумуляторы, электрооборудование, лекарственные препараты и военное обмундирование. Колхозы и крестьянские хозяйства поставляли фронту продовольствие, а северные регионы – пушнину и рыбу.



В годы войны в Тюмени были развернуты 15 госпиталей, а первых раненных местные медики приняли 3 августа 1941 года. Всего за четыре года медпомощь здесь получили около 70 тысяч раненных красноармейцев.

Все для фронта! Все для победы!

250 тыс. мобилизованных тюменцев



70 тыс. фронтовиков из Тюменской области награждены медалями и орденами



92 тюменцам присвоено звание Героя Советского Союза



90 тыс. жителей награждены медалью «За трудовую доблесть»