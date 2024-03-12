Жители Тюмени отказываются смотреть спектакль с Коляном из «Реальных пацанов»

Спектакль «Большой куш» с Николаем Наумовым в главной роли отменен в Тюмени. Причиной отмены мероприятия стала низкая продаваемость билетов.