Снижение заработной платы

Экс-замглавы Тюмени урезала зарплаты подчиненным и закупилась дорогими коврами

Негодованию подчиненных Веры Соловьевой нет предела. Их зарплаты резко сократились, а в кабинет к своей начальнице они не могут зайти без бахил.