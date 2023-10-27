В Тюмени взлетели цены на иномарки с пробегом

В Тюменской области цены на иномарки с пробегом выросли за год на 12,6%. Сегодня средняя цена на авто составляет 850 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито Авто».