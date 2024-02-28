В Тюмени водитель самосвала вывалил снег посреди дороги и скрылся. Видео

В Тюмени в районе Ново-Комарово водитель самосвала вывалил снег прямо на дорогу. Ролик с камер видеонаблюдения распространился во многих социальных сетях.