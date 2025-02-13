Россияне смогли отстоять один из магазинов «Светофор»

Posted 13 февраля, 06:36
Published 13 февраля, 06:36
Modified 13 февраля, 08:20
Updated 13 февраля, 08:20
Акция поддержки развернулась в условиях проводимых проверок сети со стороны Роспотребнадзора, ФНС и других ведомств.
Как информируют «Новые известия», данные о старте проверок «Светофора» появились в январе этого года. Проверки инициировал депутат Государственной думы РФ Сергей Лисовский. Почти одновременно с началом проверок клиенты сети по всей России начали создавать сообщества в Telegram и «ВКонтакте», а также организовывать спонтанные акции в поддержку магазинов.
Так, 12 февраля в Сергиевом Посаде (Московская область) покупатели собрались у закрытого магазина «Светофор». Как сообщила одна из участниц акции Валентина Костромина, «Светофор» для многих семей с небольшим достатком и пенсионеров был единственной возможностью приобретать доступные продукты. Поэтому сегодня граждане готовы выйти в поддержку магазина, так как убеждены, что постоянные проверки спровоцированы происками конкурентов. По мнению горожан, «спартанский» вид магазинов, больше похожих на склад, как раз является тем фактором, что позволяет поддерживать цены на приемлемом уровне. В результате жители сумели отстоять магазин, и сегодня, 13 февраля, «Светофор» в Сергиевом Посаде возобновил работу.
Сейчас покупатели из Владимирской, Ивановской, Тверской, Рязанской и других областей подписывают обращения к сенаторам Совета Федерации с просьбой защитить их право на доступные продукты и проверить действия регулирующих органов в отношении «Светофора».
Поддержку ретейлеру выразили также поставщики. По данным «Новых известий», некоторые из них говорят о том, что для того, чтобы «встать на полку» к другим ретейлерам, требуются инвестиции от миллиона рублей и выше, тогда как «Светофор» не практиковал подобного. Кроме того, поставщики напоминают: «Светофор» остается единственным ретейлером, который ведет активное сотрудничество с небольшими российскими компаниями.
Эксперты розничного рынка предупреждают, что жесткая позиция проверяющих органов может стать причиной закрытия множества небольших предприятий, для которых «Светофор» остается крупнейшим или даже единственным заказчиком.
По информации издания, группа поставщиков работает над подготовкой открытого письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с призывом изучить ситуацию и направить запросы в государственные органы, ответственные за проведение проверок.
Представитель «Светофора», который предпочел остаться анонимным, заявил, что ни один магазин сети не был закрыт насовсем в результате проверок Роспотребнадзора. В компании также пояснили, что отсутствие публичных комментариев продиктовано их позицией: «Меньше слов — больше дела». При этом они готовы к диалогу как с регулирующими органами, так и с представителями СМИ.