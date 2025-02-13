Россияне смогли отстоять один из магазинов «Светофор»

Так, 12 февраля в Сергиевом Посаде (Московская область) покупатели собрались у закрытого магазина «Светофор». Как сообщила одна из участниц акции Валентина Костромина, «Светофор» для многих семей с небольшим достатком и пенсионеров был единственной возможностью приобретать доступные продукты. Поэтому сегодня граждане готовы выйти в поддержку магазина, так как убеждены, что постоянные проверки спровоцированы происками конкурентов. По мнению горожан, «спартанский» вид магазинов, больше похожих на склад, как раз является тем фактором, что позволяет поддерживать цены на приемлемом уровне. В результате жители сумели отстоять магазин, и сегодня, 13 февраля, «Светофор» в Сергиевом Посаде возобновил работу.