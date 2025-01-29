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Posted 29 января, 07:14

Published 29 января, 07:14

Modified 29 января, 07:16

Updated 29 января, 07:16

Раздельный сбор твердых коммунальных отходов в Тюмени: успехи и новые горизонты

Раздельный сбор твердых коммунальных отходов в Тюмени: успехи и новые горизонты

29 января 2025, 07:14
Фото: ТЭО.
Сюжет
Сбор мусора
На протяжении трех лет в Тюменской области реализуется пилотный проект по внедрению системы раздельного сбора коммунальных отходов. Сейчас в проекте задействованы девять торгово-развлекательных центров, 148 учебных заведений города Тюмени и девять административных зданий.

Осенью 2024 года программа была расширена: специальные пункты приема стали появляться во дворах многоэтажек и в районах частной застройки областного центра. На данный момент число таких пунктов достигло десяти. В каждом экопункте установлены отдельные контейнеры для стекла, бумаги, пластика и металла.

Большинство жителей Тюмени активно поддерживают инициативу и стремятся вести экологически ответственный образ жизни. Однако при этом многие допускают некоторые ошибки, влияющие на качество вторсырья, — сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ТЭО».
Фото: ТЭО

Специалисты регоператора выделили наиболее распространенные недочеты:

  • Пластиковые бутылки, упаковки и прочие объемные предметы не сжимаются перед сдачей. Это приводит к тому, что контейнер заполняется быстрее, поскольку такие отходы занимают больше пространства, чем могли бы;
  • Иногда в специализированные контейнеры попадают неподходящие вещи, например, вместо стеклянной тары там оказываются фарфоровые изделия, окна или сантехника, а вместо картона — деревянные предметы. Для предотвращения подобных ошибок рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкциями, размещёнными на экопунктах;
  • Загрязнённые отходы ухудшают качество собранных материалов. Например, консервные банки, молочные пакеты и другая тара должны быть предварительно промыты от остатков пищи или жидкостей. Это облегчит их хранение до момента сдачи в пункт приема и предотвратит порчу других материалов внутри контейнера.
Если, скажем, бумага загрязнена жиром или склеена скотчем, ее лучше выбросить в обычный бак для ТКО. На заводах твердые коммунальные отходы также сортируются, но материал, извлеченный из общего потока мусора, имеет меньше возможностей для дальнейшего применения на перерабатывающих предприятиях, — отметили представители управления по связям с общественностью ООО «ТЭО».
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#ООО "ТЭО"#Экология#Сбор мусора#Торгово-развлекательные центры#Вывоз ТКО#ТЭО#Экодом
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