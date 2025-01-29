Раздельный сбор твердых коммунальных отходов в Тюмени: успехи и новые горизонты

Иногда в специализированные контейнеры попадают неподходящие вещи, например, вместо стеклянной тары там оказываются фарфоровые изделия, окна или сантехника, а вместо картона — деревянные предметы. Для предотвращения подобных ошибок рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкциями, размещёнными на экопунктах;

Загрязнённые отходы ухудшают качество собранных материалов. Например, консервные банки, молочные пакеты и другая тара должны быть предварительно промыты от остатков пищи или жидкостей. Это облегчит их хранение до момента сдачи в пункт приема и предотвратит порчу других материалов внутри контейнера.