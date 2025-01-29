Раздельный сбор твердых коммунальных отходов в Тюмени: успехи и новые горизонты

Posted 29 января, 07:14
Published 29 января, 07:14
Modified 29 января, 07:16
Updated 29 января, 07:16
Осенью 2024 года программа была расширена: специальные пункты приема стали появляться во дворах многоэтажек и в районах частной застройки областного центра. На данный момент число таких пунктов достигло десяти. В каждом экопункте установлены отдельные контейнеры для стекла, бумаги, пластика и металла.
Большинство жителей Тюмени активно поддерживают инициативу и стремятся вести экологически ответственный образ жизни. Однако при этом многие допускают некоторые ошибки, влияющие на качество вторсырья, — сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ТЭО».
Специалисты регоператора выделили наиболее распространенные недочеты:
Если, скажем, бумага загрязнена жиром или склеена скотчем, ее лучше выбросить в обычный бак для ТКО. На заводах твердые коммунальные отходы также сортируются, но материал, извлеченный из общего потока мусора, имеет меньше возможностей для дальнейшего применения на перерабатывающих предприятиях, — отметили представители управления по связям с общественностью ООО «ТЭО».