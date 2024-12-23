Фонд «Я без мамы»: наши дети — не просто статистика

Posted 23 декабря, 12:06
Published 23 декабря, 12:06
Modified 23 декабря, 12:10
Updated 23 декабря, 12:10
История фонда началась в 2007 году с ростовчанки Веры Тимченко, которая лежала тогда в больнице с маленькой дочерью и обратила внимание на детишек без мам, плачущих в отдельной палате. Рядом с ними не было заботливого взрослого — медперсонал при всем желании не мог проводить с ними время, ведь нужно было заниматься и другими пациентами. Будущая основательница фонда не смогла остаться равнодушной: сначала попыталась наладить контакт с малышами самостоятельно, а позже привлекла к дежурствам в отделениях прихожанок храма новомучеников и исповедников Церкви Русской. Так появилась идея создать благотворительную организацию, которая могла бы на постоянной основе помогать детям в больницах, ведь малыши нуждаются не только в медицинской помощи, но и в том, чтобы им сочувствовали, носили на руках, играли с ними.
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— Я рада продолжать дело, которое 17 лет назад начала Вера Тимченко, — рассказала нынешний учредитель организации Наталья Донцова. — Ведь дети, оставшиеся без попечения любящих взрослых, живут в сильнейшем стрессе: малыши постоянно плачут, дети постарше замыкаются и перестают доверять кому-либо. Вот почему так нужны няни — они, словно многодетные мамы или бабушки (так как в палате может быть 5–6 ребят), кормят, купают детишек, водят на процедуры, организовывают им игры, занимаются развитием и творчеством.
Дети, нуждающиеся в попечительстве фонда «Я без мамы», попадают под его крыло разными путями: от некоторых из них отказываются в роддоме матери, других находят на улице, третьих изымают из неблагополучных семей. Прежде чем попасть под опеку государства, они живут в обычных городских больницах. Однако нет специального персонала для ухода за ними, поэтому ребенок, оказавшийся в больнице, надолго попадает в закрытое пространство, где не может установить эмоциональные связи и испытывает недостаток сенсорных стимулов — зрительных, слуховых, осязательных. Все это губительно сказывается и на развитии психики. Даже сохранный, сытый и ухоженный младенец, лишенный иных впечатлений, кроме белого потолка больничной палаты, начинает безнадежно отставать в развитии. Сотрудники фонда знают: малышам нужен не просто уход, а обширная, системная поддержка, требующая чуткости, внимания и понимания того, что испытывает ребенок без мамы.
Работа няни — не просто профессия, а призвание и возможность изменить жизни детей к лучшему. Это невероятно сложное дело, в котором высок риск эмоционального выгорания, поэтому фонд «Я без мамы» постоянно поддерживает своих незаменимых помощниц, дарящих детям заботу и любовь. Кроме того, все сотрудницы официально трудоустроены и получают зарплату.
— Няни — это история не только про физическое присутствие и уход за детьми, но и про добрые руки, ласковое слово, они дарят тепло и ощущение опоры, которые заполняют пустоту в сердцах обездоленных детей, создают атмосферу уюта и безопасности, — говорит Наталья Донцова.
Дети, оставшиеся без родителей, это не просто статистика, уверена Наталья. Это маленькие жизни, несправедливо оказавшиеся в ситуациях, которые может выдержать далеко не каждый взрослый. Помогая нуждающимся, добровольцы вселяют в них веру в то, что будущее может быть другим.
Помимо работы с детьми-отказниками, Фонд наладил регулярную гуманитарную помощь многодетным и малоимущим семьям. Склад принимает детское питание, одежду, канцелярские принадлежности и средства гигиены, после чего передает их нуждающимся.
— Бывают и не рядовые случаи: если, например, семья пострадала от пожара, и требуется восстановление жилья, или же ребенку необходимы какие-то дорогостоящие лекарства, — делится Наталья Донцова. — Тогда Фонд ищет индивидуальные решения этих проблем, обращаясь к подписчикам и благотворителям. Также проводятся сезонные акции — сбор помощи к 1 сентября, Новому году.
За время работы фонда «Я без мамы» разовую или регулярную помощь получили более 51 тысячи детей, оставшихся без родителей, а также ребят из кризисных и нуждающихся семей. Кроме того, сотрудники фонда помогают с интеграцией в общество детям с инвалидностью и выпускникам социальным учреждений, работают с будущими и уже состоявшимися приемными родителями, пытаясь решить проблему сиротства.
Для социальной адаптации, развития и улучшения психоэмоционального состояния подопечных фонд организует посещение различных мероприятий: во время театрального сезона дети дважды в месяц ходят на постановки по возрасту, а летом ездят за город, в зоопарк, дельфинарий, музеи. Для ребят в возрасте от 12 до 18 лет проводятся профориентационные экскурсии на предприятия, где их знакомят с интересными профессиями. В мероприятиях благотворительного фонда сегодня участвуют около 500 волонтеров.
— Благотворительность — трудный путь, с одной стороны наполненный радостью, сочувствием, добром, с другой — несправедливостью, горем, лишением, болезнью. Каждый из нас находит в себе не только сочувствие и эмоциональную связь, когда речь идет о помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, но и тратит на это личный ресурс, — рассуждает Наталья Донцова.
Однако чувство солидарности, когда волонтеры объединяются ради общего дела, наполняет сердца теплотой и надеждой, и любая работа становится по плечу. Каждый шаг на этом пути — это не только помощь конкретным людям, но и шаг к более человечному обществу, где поддержка, любовь и забота становятся нормой.
— С самого начала специальной военной операции благотворительный фонд «Я без мамы» помогает семьям, вынужденно покинувшим территории Донбасса и Украины, в том числе многодетным и воспитывающим детей с инвалидностью. К нам обращаются за продуктами, детским питанием, одеждой, подгузниками, постельными принадлежностями и другими предметами первой необходимости, — поделилась Наталья.
С февраля 2022 года единый номер экстренной службы и телефон горячей линии принимал звонки от беженцев, приезжающих в Ростов-на-Дону, и направлял людей в фонд за помощью.
— Среди семей, получающих помощь в благотворительном фонде «Я без мамы», есть такие, в которых отцы и сыновья пошли в числе добровольцев защищать нашу Родину, — говорит директор фонда. — Также есть семьи, в которых ранены или погибли кормильцы, мы будем продолжать оказывать им всестороннюю поддержку.
Помощь вынужденным переселенцам стала регулярной, когда проект фонда «Свои люди» получил президентский грант. Благодаря ему за год волонтеры благотворительной организации поддержали 3000 семей из ЛНР, ДНР и Украины, живущих на территории Ростовской области.