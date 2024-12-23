Фонд «Я без мамы»: наши дети — не просто статистика

История фонда началась в 2007 году с ростовчанки Веры Тимченко, которая лежала тогда в больнице с маленькой дочерью и обратила внимание на детишек без мам, плачущих в отдельной палате. Рядом с ними не было заботливого взрослого — медперсонал при всем желании не мог проводить с ними время, ведь нужно было заниматься и другими пациентами. Будущая основательница фонда не смогла остаться равнодушной: сначала попыталась наладить контакт с малышами самостоятельно, а позже привлекла к дежурствам в отделениях прихожанок храма новомучеников и исповедников Церкви Русской. Так появилась идея создать благотворительную организацию, которая могла бы на постоянной основе помогать детям в больницах, ведь малыши нуждаются не только в медицинской помощи, но и в том, чтобы им сочувствовали, носили на руках, играли с ними.