На Ямале молодые матери до 30 лет получат 3 млн рублей за рождение первенца

Posted 10 декабря, 08:10
Published 10 декабря, 08:10
Modified 10 декабря, 08:12
Updated 10 декабря, 08:12
Новая мера поддержки будет распространяться на постоянно проживающие в округе семьи и начнет действовать с 1 января 2025 года.
Планируем изменить принцип работы программы «Молодая семья». Сегодня она никак не привязана к рождению ребенка. С 1 января обязательным станет именно это условие, как стимулирующее для того, чтобы в молодых семьях появлялись дети, — сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии.
Стать участниками программы могут семьи, нуждающиеся в жилье. При рождении первенца у молодой матери до 30 лет выплата составит 3 миллиона рублей. Если любой по счету ребенок появится на свет у женщины до 36 лет, семье выплатят миллион рублей. При этом сумма жилищного капитала удвоится при рождении двух и более детей одновременно.
Важно, что обновленная программа доступна ямальцам вне зависимости от того, получали ли они до этого меры жилищной поддержки за счет средств округа. Направить средства можно как на погашение уже имеющейся ипотеки, так и на первоначальный взнос по льготным программам «Дальневосточная и арктическая ипотека» и «Семейная ипотека».
Ямал сохраняет высокие темпы рождаемости — регион находится на первом месте в УФО и на четвертом в стране по этому показателю. С 2019 года по региональной программе «Молодая семья» было выдано более 5 тысяч сертификатов, а семьи, достигшие предельного возраста по программе 36+, получили 729 сертификатов.