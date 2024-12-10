На Ямале молодые матери до 30 лет получат 3 млн рублей за рождение первенца

Стать участниками программы могут семьи, нуждающиеся в жилье. При рождении первенца у молодой матери до 30 лет выплата составит 3 миллиона рублей. Если любой по счету ребенок появится на свет у женщины до 36 лет, семье выплатят миллион рублей. При этом сумма жилищного капитала удвоится при рождении двух и более детей одновременно.