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Posted 26 ноября, 10:29

Published 26 ноября, 10:29

Modified 26 ноября, 10:31

Updated 26 ноября, 10:31

Энергетики устранили последствия порывов кабельных линий в СНТ Тюменской области

Энергетики устранили последствия порывов кабельных линий в СНТ Тюменской области

26 ноября 2024, 10:29
Фото: СУЭНКО.
За последние 2 дня на сетях тюменских СНТ произошло 2 случая автоматического отключения из-за порывов кабельной и воздушной линий СУЭНКО сторонней организацией и частным лицом. Специалисты уже устранили последствия повреждений.

В первом случае производство земляных работ по бурению компании ООО «Энерго Арсенал» привело к обрыву воздушных линий 10 кВ и повреждению двух опор. В результате этого без электроснабжения осталось 13 трансформаторных подстанций в районе Тобольского тракта (СНТ «Русь», «Агросад» и «Яровское»). Во втором — вмешательство частного лица Ипатова А. А. нарушило электроснабжение 34 подстанций СНТ в районе Велижанского тракта. Последствия повреждений ликвидировались незамедлительно.

Порывы линий электропередачи — острый вопрос для тюменских энергетиков. СУЭНКО проводит специальные мероприятия по недопущению и исключению подобных инцидентов, и совместно с Ростехнадзором ведет активную работу с порывщиками, привлекая их за вмешательство в систему электрических сетей к административной ответственности.

Напоминаем, в садовых товариществах Тюмени и Тюменского района завершаются работы по обновлению сетей. Комплекс мероприятий направлен на поддержание исправного состояния электросетевых объектов и повышение общего уровня надежности электроснабжения садоводческих товариществ.

27 ноября 2024 года потребуется плановое отключение электроэнергии в следующих СНТ: «Топаз», «Солнечное», «Целинное», «Гвоздика», «Яблонька», «Здоровье», «Березники». Дополнительно из-за работ компании «Россети Тюмень» будут введены ограничения на СНТ «Приволье», «Березка», «Дружба», «Юбилейное», «Вишенка», «Сосенка 81».

СУЭНКО старается минимизировать длительность отключений и на время выполнения работ обеспечивает питание по резервным схемам. На тех объектах, где это возможно, будут применены передвижные дизель-генераторы и индивидуальные бензогенераторы.

Сообщить об отключениях электроэнергии и обнаружении повреждений энергообъектов можно при помощи онлайн-сервиса «Сообщить о проблеме» на suenco.ru.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#СУЭНКО#Отключение#Электроэнергия#Электромобили#Ростехнадзор#Россети Тюмень
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