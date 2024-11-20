«Пятерочка» накроет новогодний стол и подарит автомобиль

Новый год — особенный праздник, который хочется провести с семьей и близкими, а не на кухне. «Пятерочка» позаботилась о том, чтобы каждый мог собрать вкусный и разнообразный стол, не тратя время у плиты. Сделать это можно благодаря целой коллекции готовых блюд, представленных в торговой сети. Разнообразие позиций порадует каждого: от закусок и салатов до различных вариантов горячего. А готовят их настоящие кулинарные гуру и только из самых качественных продуктов. Останется только дополнить стол мандаринами и любимыми напитками. Кроме того, у гостей магазина есть шанс получить полезные подарки за каждую покупку.