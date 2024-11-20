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Posted 20 ноября, 12:32

Published 20 ноября, 12:32

Modified 20 ноября, 12:35

Updated 20 ноября, 12:35

«Пятерочка» накроет новогодний стол и подарит автомобиль

«Пятерочка» накроет новогодний стол и подарит автомобиль

20 ноября 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney.
Реклама. ООО «Агроторг». erid: LjN8KLTPU
Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске новогодней акции «Накрывайте на стол и выигрывайте призы!», которая стартовала по всей России 19 ноября и продлится до 31 декабря 2024 года. В рамках события ритейлер разыграет 800 призов, 6 млн рублей и автомобиль.

Новый год — особенный праздник, который хочется провести с семьей и близкими, а не на кухне. «Пятерочка» позаботилась о том, чтобы каждый мог собрать вкусный и разнообразный стол, не тратя время у плиты. Сделать это можно благодаря целой коллекции готовых блюд, представленных в торговой сети. Разнообразие позиций порадует каждого: от закусок и салатов до различных вариантов горячего. А готовят их настоящие кулинарные гуру и только из самых качественных продуктов. Останется только дополнить стол мандаринами и любимыми напитками. Кроме того, у гостей магазина есть шанс получить полезные подарки за каждую покупку.

Как накрыть вкусный стол без хлопот и выиграть автомобиль?

В рамках новогодней акции покупатели могут принять участие в еженедельном розыгрыше призов за покупки товаров-партнеров в магазинах сети, за выполнение заданий в личном кабинете каждого пользователя или через сервис доставки.

Какие подарки можно получить за покупку готовой еды с картой «X5 Клуба»:

  • Сертификат на 4 тысячи рублей в «Пятерочку» за покупки от 200 рублей (всего 600 штук);
  • Сертификат на 10 тысяч рублей в популярный магазин онлайн-шопинга за покупки от 400 рублей (60 штук);
  • Автомобиль — необходимо копить чеки от 2000 рублей за весь период акции.

За приобретение любых товаров на сумму от 600 рублей с картой «Х5 Клуба» гостей ждут еженедельные розыгрыши. Так, среди них 1 миллион рублей и комбо-сертификаты для всей семьи на 50 тысяч рублей в магазины техники, парфюмерии, товаров для ремонта и принадлежностей для дома.

Чтобы стать участником розыгрыша необходимо сначала активировать акцию на сайте actions.5ka.ru.

Создаем вместе новогодний парк развлечений

Подготовка к празднику продолжается и в мобильном приложении «Пятерочка». На этот раз торговая сеть предлагает покупателям создать свой Новогодний парк развлечений в увлекательной игре. Она состоит из двух этапов и 60 уровней прокачки. Прохождение подразумевает выполнение заданий и зарабатывание виртуальной валюты, которую можно потратить на открытие и улучшение предметов парка.

Ежедневно участникам акции будет доступно 3 игровые попытки. Однако каждая покупка от 600 рублей и приобретение товаров-партнеров дает дополнительную попытку в игре. Кроме того, продлить игру можно, обменяв Апельсинки по картам лояльности «Х5 Клуба».

Отметим, за развитие парка развлечений и прохождение всех уровней игры пользователи примут участие в розыгрыше призов. Подробнее об условиях акции, сроках и порядке ее проведения можно узнать на сайте.

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