«Пятерочка» накроет новогодний стол и подарит автомобиль

Posted 20 ноября, 12:32
Published 20 ноября, 12:32
Modified 20 ноября, 12:35
Updated 20 ноября, 12:35
Новый год — особенный праздник, который хочется провести с семьей и близкими, а не на кухне. «Пятерочка» позаботилась о том, чтобы каждый мог собрать вкусный и разнообразный стол, не тратя время у плиты. Сделать это можно благодаря целой коллекции готовых блюд, представленных в торговой сети. Разнообразие позиций порадует каждого: от закусок и салатов до различных вариантов горячего. А готовят их настоящие кулинарные гуру и только из самых качественных продуктов. Останется только дополнить стол мандаринами и любимыми напитками. Кроме того, у гостей магазина есть шанс получить полезные подарки за каждую покупку.
В рамках новогодней акции покупатели могут принять участие в еженедельном розыгрыше призов за покупки товаров-партнеров в магазинах сети, за выполнение заданий в личном кабинете каждого пользователя или через сервис доставки.
Какие подарки можно получить за покупку готовой еды с картой «X5 Клуба»:
За приобретение любых товаров на сумму от 600 рублей с картой «Х5 Клуба» гостей ждут еженедельные розыгрыши. Так, среди них 1 миллион рублей и комбо-сертификаты для всей семьи на 50 тысяч рублей в магазины техники, парфюмерии, товаров для ремонта и принадлежностей для дома.
Подготовка к празднику продолжается и в мобильном приложении «Пятерочка». На этот раз торговая сеть предлагает покупателям создать свой Новогодний парк развлечений в увлекательной игре. Она состоит из двух этапов и 60 уровней прокачки. Прохождение подразумевает выполнение заданий и зарабатывание виртуальной валюты, которую можно потратить на открытие и улучшение предметов парка.
Ежедневно участникам акции будет доступно 3 игровые попытки. Однако каждая покупка от 600 рублей и приобретение товаров-партнеров дает дополнительную попытку в игре. Кроме того, продлить игру можно, обменяв Апельсинки по картам лояльности «Х5 Клуба».
Отметим, за развитие парка развлечений и прохождение всех уровней игры пользователи примут участие в розыгрыше призов. Подробнее об условиях акции, сроках и порядке ее проведения можно узнать на сайте.