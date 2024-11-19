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Posted 19 ноября, 13:31

Published 19 ноября, 13:31

Modified 19 ноября, 14:40

Updated 19 ноября, 14:40

Интерес к Geely Monjaro взлетел после получения титула «Автомобиль года»

Интерес к Geely Monjaro взлетел после получения титула «Автомобиль года»

19 ноября 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney.
Эксперты авторынка удостоили Geely Monjaro титула «Автомобиль года» на престижной премии «ТОП-5 АВТО».

На фоне этого к кроссоверу начал расти покупательский интерес в дилерских центрах, хотя конкретные показатели продаж пока не разглашаются, пишет newsnn.ru.

Эксперты полагают, что признание на таком уровне укрепляет доверие клиентов к бренду Geely и способствует улучшению позиций компании на российском автомобильном рынке. Об этом пишет autopanorama.ru.

Geely Monjaro сочетает передовые технологии одного из ведущих китайских автопроизводителей и инженерные достижения европейской марки Volvo, сообщил главный редактор журнала «Автопанорама» Алексей Грамматчиков, исполняющий обязанности председателя жюри «ТОП-5 АВТО».

Автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто подчеркнул, что данный автомобиль несмотря на сравнительно высокую цену уже вошел в десятку наиболее популярных моделей в России.

Российское представительство Geely стремится развить успех Monjaro, инициируя маркетинговые кампании и предлагая новые формы взаимодействия с клиентами. Получение награды также сыграло важную роль в улучшении имиджа бренда как производителя современных и высококачественных автомобилей.

Среди других лауреатов премии «ТОП-5 АВТО» оказались кроссоверы JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus, а также электромобиль HONGQI E-HS9 и коммерческий транспорт ГАЗ СОБОЛЬ NN (микроавтобус).

В рамках специальных номинаций были отмечены лучшие PR и маркетинговые отделы автопроизводителей: PR-отдел компании JETOUR и маркетинговый отдел «АвтоВАЗа». Геннадий Баранов, директор компании EXEED Cars Rus, получил отдельную награду за вклад в развитие автомобильной отрасли в России.

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