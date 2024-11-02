Приложения «Мой МТС» и «Сбербанк онлайн» возглавили рейтинг сервисов среди россиян

Так, лидерами по большинству параметров были названы «СберБанк Онлайн» и «Мой МТС», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитического агентства Markswebb о взаимодействии экосистем с аудиторией через цифровые сервисы. В вышепредставленных приложениях специалисты успешно реализовали каталоги продуктов с детальным описанием назначения каждого из них. В числе других преимуществ приложения МТС аналитики назвали централизованную информацию о сервисах экосистемы, детальный анализ расходов и прогноз будущих трат. Кроме того, в сервисе присутствует прозрачный контроль баллов кешбэка.