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Posted 2 ноября, 05:56

Published 2 ноября, 05:56

Modified 2 ноября, 05:58

Updated 2 ноября, 05:58

Приложения «Мой МТС» и «Сбербанк онлайн» возглавили рейтинг сервисов среди россиян

Приложения «Мой МТС» и «Сбербанк онлайн» возглавили рейтинг сервисов среди россиян

2 ноября 2024, 05:56
Фото: 1MI.
В исследовании был проведен сравнительный анализ цифрового опыта в мобильных приложениях МТС, Сбера, Т-Банка, Яндекса и VK.

Отечественные экосистемы продолжают улучшать сервисы, входящие в подписки. Так, отмечается, что аналитики изучили следующие приложения:

  • МТС (сервис — «Мой МТС», подписка — МТС Premium, бонусная программа — МТС Cashback),
  • «Сбер» («СберБанк Онлайн», «СберПрайм», «СберСпасибо»),
  • Т-Банк («Т-Банк Про», «Баллы Браво»),
  • «Яндекс» («Яндекс с Алисой», «Яндекс Go», «Плюс», баллы «Плюса»),
  • VK.

Система оценки включала в себя 17 блоков пользовательских задач, связанных с эффективным использованием экосистем, и более четырех сотен различных критериев. Например, рассматривалась организация сервисов, возможности их улучшения и клиентский опыт по стобалльной шкале.

Так, лидерами по большинству параметров были названы «СберБанк Онлайн» и «Мой МТС», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитического агентства Markswebb о взаимодействии экосистем с аудиторией через цифровые сервисы. В вышепредставленных приложениях специалисты успешно реализовали каталоги продуктов с детальным описанием назначения каждого из них. В числе других преимуществ приложения МТС аналитики назвали централизованную информацию о сервисах экосистемы, детальный анализ расходов и прогноз будущих трат. Кроме того, в сервисе присутствует прозрачный контроль баллов кешбэка.

Это позволяет оценить выгоду от использования баллов и решать вопросы без обращения в чат, — говорится в исследовании.

При разработке приложений МТС руководствуется принципами прозрачности и простоты управления для пользователей.

Мобильное приложение оператора, как карманный цифровой помощник, должно отвечать на любые вопросы, помогать с выбором и в целом упрощать обслуживание, поэтому неудивительно, что самые высокие баллы «Мой МТС» получил в категориях «контроль и прогноз расходов», «управление услугами и подписками», «каталог и программа лояльности». Эти направления в фокусе продукта практически всегда, поскольку здесь всегда есть зона для улучшений, чтобы сделать еще прозрачнее, еще удобнее и понятнее, — пояснила директор департамента цифровых витрин компании Мария Фаустова.

Т-Банк стал третьим в этом рейтинге. В приложении разработан сценарий перехода к использованию сервисов партнеров, однако частично отсутствует возможность управления программой лояльности и слабая рекомендательная система. Далее в рейтинге значатся «Яндекс Go» — 4-е место, «Яндекс с Алисой» — 5-е место и VK — 6-е место.

Аналитическое агентство Markswebb провело онлайн-опрос для анализа реализации сценариев внутри сервисов. Участниками стали 500 респондентов, среди которых представлены пользователи от 18 до 24 лет — 12,4%, от 25 до 34 — 28%, от 35 до 44 лет — 52,4% и от 45 до 55 лет — 27,2%. При этом женщин чуть больше — 51,8%.

#Общество#Бизнес#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#Банк#Россия#МТС#Исследования#Мобильное приложение#Яндекс#Сбер#Опрос#Банковские приложения
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