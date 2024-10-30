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Posted 30 октября, 05:05

Published 30 октября, 05:05

Modified 30 октября, 05:07

Updated 30 октября, 05:07

Специалисты УСТЭК проводят диагностику тепловых сетей с помощью аэрофотосъемки

Специалисты УСТЭК проводят диагностику тепловых сетей с помощью аэрофотосъемки

30 октября 2024, 05:05
Фото: УСТЭК.
Ежегодно УСТЭК применяет метод инфракрасной тепловой аэрофотосъемки для диагностики тепловых сетей города. В 2024 году работы стартовали 16 октября и сейчас проводятся в центральной части Тюмени.

Отличительной особенностью выбранного способа диагностики является масштаб работ и оперативность. Исследование тепловых сетей, подключенных от Тюменских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также 71 локальной котельной, занимает чуть более двух недель и в процессе выполнения работ не требует отключения потребителей от подачи тепловой энергии. За один съемочный день может быть проверено до 80 квадратных километров.

Аэрофотосъемка является одним из передовых методов диагностики и позволяет обнаружить большинство скрытых дефектов, в том числе:

  • участки тепловых сетей, характеризующиеся повышенными потерями тепловой энергии;
  • места скрытых утечек теплоносителя;
  • подтопленные подземные участки тепловых сетей;
  • участки тепловых сетей с нарушением тепловой изоляции.

Кроме того, данный способ диагностики помогает убедиться в корректном местоположении подземных коммуникаций, а также обнаружить факты бездоговорного потребления тепловой энергии.

Фото: УСТЭК

Использование тепловой аэрофотосъемки в качестве одного из способов диагностики теплосетевого комплекса позволяет одновременно обследовать сети и наносить полученные результаты на карту. Аэросъемочное оборудование монтируется на борту судна малой авиации, фиксация материалов осуществляется с высоты от 200 до 300 метров, тепловые инфракрасные изображения в режиме реального времени записываются на жесткий диск бортового компьютера вместе с данными навигационной системы.

Основная цель инфракрасной тепловой аэрофотосъемки — увеличение эффективности работы тепловых сетей. Результаты, полученные в ходе диагностики, позволяют специалистам УСТЭК в формировании и корректировке программы ремонтов в комплексе с внутритрубной диагностикой, результатами гидравлических испытаний и анализом повреждаемости. Всего в 2024 году методом аэрофотосъемки в Тюмени будет проверено свыше 800 погонных километров теплосетей общей площадью охвата 153 квадратных километра. На сегодняшний день исследовано порядка 30 квадратных километров.

Отметим, АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) образовано в 2017 году. Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в городе Тюмени присвоен приказом Министерства энергетики РФ № 1186 (от 18.12.2017 года). Предприятие специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии. Ключевым направлением деятельности является обеспечение тепловой энергией жилого фонда, социально-значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Тюмени.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#ТЭЦ-2#УСТЭК#Теплоснабжение#ТЭЦ-1#Обследования#Диагностика
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