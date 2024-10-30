Специалисты УСТЭК проводят диагностику тепловых сетей с помощью аэрофотосъемки

Отличительной особенностью выбранного способа диагностики является масштаб работ и оперативность. Исследование тепловых сетей, подключенных от Тюменских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также 71 локальной котельной, занимает чуть более двух недель и в процессе выполнения работ не требует отключения потребителей от подачи тепловой энергии. За один съемочный день может быть проверено до 80 квадратных километров.