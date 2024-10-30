Практика управления человеческим капиталом ТюмГУ получила сразу две награды

Число участников мероприятия в 2024 году достигло 700 человек, а все университеты были представлены управленческими командами. Всего же на конкурс было подано 211 заявок от 85 университетов, но только 26 практик от 24 вузов стали финалистами отбора и вошли в сборник, предназначенный для тиражирования среди российских университетов.