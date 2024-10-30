Практика управления человеческим капиталом ТюмГУ получила сразу две награды

Posted 30 октября, 12:54
Published 30 октября, 12:54
Modified 30 октября, 12:56
Updated 30 октября, 12:56
PriorityFest традиционно собирает вместе ректоров и проректоров российских вузов, руководителей проектных офисов, стратегических и институциональных проектов университетов-участников «Приоритета 2030». Мероприятие прошло уже в третий раз и по праву стало площадкой для обмена накопленным опытом, инструментарием и экспертизой.
Число участников мероприятия в 2024 году достигло 700 человек, а все университеты были представлены управленческими командами. Всего же на конкурс было подано 211 заявок от 85 университетов, но только 26 практик от 24 вузов стали финалистами отбора и вошли в сборник, предназначенный для тиражирования среди российских университетов.
Второй год подряд Управление по работе с персоналом ТюмГУ представляет на фестивале свои программы в области политики управления человеческим капиталом и становится финалистом отбора лучших практик. На этот раз практика Тюменского государственного университета отмечена лучшей в номинации «Приз зрительских симпатий», а также заняла 2-е место в номинации «Лучший видеоролик».
За активное участие в отборе лучших практик вузов благодарственное письмо от Министерства науки и образования было вручено руководителю группы HR-проектов, начальнику управления по работе с персоналом ТюмГУ. Евгению Винниченко.
PriorityFest дает возможность предметнее обсудить общие проблемы и вызовы в академической среде, с которыми сталкивается большинство университетов Российской Федерации. Также мы получаем возможность вместе отыскать эффективные решения и механизмы воздействия. Марафон лучших практик на сегодняшний день — один из самых престижных академических конкурсов, проводимых среди вузов страны. Особенно ценно получить признание от экспертов и коллег в академической среде. Это является отличным показателем актуальности и востребованности разработанных нами практик, — прокомментировал награды начальник управления по работе с персоналом ТюмГУ Евгений Винниченко.