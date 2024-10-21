В Тюменском госуниверситете прошел Международный форум «VI Сибирские правовые чтения»

Выступавшие акцентировали внимание на том, что системы ИИ и машинного обучения остаются инструментами, которые должны использоваться для обслуживания и поддержки человеческих акторов, а не для их замены. Однако пока остается открытым вопрос о том, кто считается фактором результатов деятельности искусственного интеллекта — сам ИИ или же человек.