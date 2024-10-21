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Posted 21 октября, 09:31

Published 21 октября, 09:31

Modified 21 октября, 09:33

Updated 21 октября, 09:33

В Тюменском госуниверситете прошел Международный форум «VI Сибирские правовые чтения»

В Тюменском госуниверситете прошел Международный форум «VI Сибирские правовые чтения»

21 октября 2024, 09:31
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Международный научно-практический форум «VI Сибирские правовые чтения» состоялся в ТюмГУ. Темой встречи ученых из России, Белоруссии, Малайзии, Казахстана, Китая, Индии и Бразилии стало «Право в эпоху искусственного интеллекта: перспективные вызовы и современные задачи».

Открывая пленарное заседание, ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук подчеркнул:

В эпоху искусственного интеллекта и цифровизации на юридическое сообщество возлагается еще большая ответственность за регулирование трансформирующихся общественных отношений. Именно искусственный интеллект является стратегической ставкой ТюмГУ в рамках федеральной программы развития «Приоритет 2030».

В ходе встречи эксперты обсудили перспективы применения искусственного интеллекта (ИИ) в гражданском, трудовом и криминальном праве, юридической ответственности в условиях внедрения новых технологий, а также правовое обеспечение применения ИИ в деятельности таможенных органов. Кроме того, не остались без внимания и правовые вопросы биоэтики, а также другие аспекты расширения цифровизации и применения нейросетей.

Выступавшие акцентировали внимание на том, что системы ИИ и машинного обучения остаются инструментами, которые должны использоваться для обслуживания и поддержки человеческих акторов, а не для их замены. Однако пока остается открытым вопрос о том, кто считается фактором результатов деятельности искусственного интеллекта — сам ИИ или же человек.

То, что сегодня является передовым искусственным интеллектом, завтра станет новой технологической реальностью. С точки зрения нормативного регулирования нельзя фокусироваться только на передовых фундаментальных моделях искусственного интеллекта. Важно помнить, что менее сложные системы ИИ могут представлять существенные риски. И соблюдать баланс между безопасностью и технологическим развитием, — резюмировал руководитель лаборатории «Социально-правовые подходы использования искусственного интеллекта и робототехники» ТюмГУ Дмитрий Кутейников.

Примечательно, что форум открыл мероприятия к 40-летию юридического образования в Тюменской области и 25-летию образования Института государства и права ТюмГУ.

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