Шесть автотралов с гуманитарной помощью отправили из Тюмени в зону СВО

Сюжет Единая Россия

Шесть тралов, загруженные техникой высокой проходимости, гуманитарной помощью, экипировкой, маскировочными сетями отправились в зону спецоперации от парка Пограничников в Тюмени. Параллельно в Курскую область ушла фура с теплыми вещами, печами, автозапчастями и другим необходимым наполнением.

В отправке груза приняли участие глава Тюмени Максим Афанасьев, депутаты Тюменской городской Думы Андрей Голоус, Вадим Долгих, Георгий Муратов и Дмитрий Осипов, ветераны-пограничники, волонтеры, общественники и неравнодушные горожане. Эту отправку, как и многие другие, удалось сформировать при активном участии бизнес-сообщества, добровольческих объединений, первичных отделений «Единой России», — отметил заместитель председателя городской Думы, исполнительный секретарь Тюменского городского местного отделения партии «Единая Россия». — Пусть техника, которая совсем скоро прибудет к месту назначения, станет хорошим подспорьем на фронте, а тепло посылок из дома поддержит боевой настрой ребят.