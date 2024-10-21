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Posted 21 октября, 11:16

Published 21 октября, 11:16

Modified 21 октября, 11:18

Updated 21 октября, 11:18

Шесть автотралов с гуманитарной помощью отправили из Тюмени в зону СВО

Шесть автотралов с гуманитарной помощью отправили из Тюмени в зону СВО

21 октября 2024, 11:16
Фото: Тюменская городская Дума
Сюжет
Единая Россия
Шесть тралов, загруженные техникой высокой проходимости, гуманитарной помощью, экипировкой, маскировочными сетями отправились в зону спецоперации от парка Пограничников в Тюмени. Параллельно в Курскую область ушла фура с теплыми вещами, печами, автозапчастями и другим необходимым наполнением.

В отправке груза приняли участие глава Тюмени Максим Афанасьев, депутаты Тюменской городской Думы Андрей Голоус, Вадим Долгих, Георгий Муратов и Дмитрий Осипов, ветераны-пограничники, волонтеры, общественники и неравнодушные горожане.

Эту отправку, как и многие другие, удалось сформировать при активном участии бизнес-сообщества, добровольческих объединений, первичных отделений «Единой России», — отметил заместитель председателя городской Думы, исполнительный секретарь Тюменского городского местного отделения партии «Единая Россия». — Пусть техника, которая совсем скоро прибудет к месту назначения, станет хорошим подспорьем на фронте, а тепло посылок из дома поддержит боевой настрой ребят.
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Волонтеры#Единая Россия#Тюменская городская Дума#Гуманитарная помощь#Общественники#СВО
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