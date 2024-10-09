В Тюмени резко выросло количество эвакуаторщиков

Posted 9 октября, 03:19
Published 9 октября, 03:19
Modified 9 октября, 04:17
Updated 9 октября, 04:17
Как следует из данных исследования, за год количество предложений выросло на 198%, а спрс увеличился на 83%. Местные специалисты отрасли отметили, что приток клиентов сократился из-за конкуренции.
«Конкуренцию никто не отменял, сейчас многих привлекает эта работа, так не требует большого труда», — цитирует предпринимателя РБК Тюмень.
Отмечается, что стоимость услуг за год также выросла. Если раньше она варьировалась в пределах 2,5 тысяч рублей, то теперь начинается от трёх тысяч.
Ранее «Наш город» писал, что пенсионерка из Тюмени перевела мошенникам 3 млн рублей после звонка в WhatsApp.