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Posted 9 октября, 03:19

Published 9 октября, 03:19

Modified 9 октября, 04:17

Updated 9 октября, 04:17

В Тюмени резко выросло количество эвакуаторщиков

В Тюмени резко выросло количество эвакуаторщиков

9 октября 2024, 03:19
Фото: 1MI
В Тюмени в три раза выросло количество предложений услуг эвакуатора. Об этом сообщили аналитики.

Как следует из данных исследования, за год количество предложений выросло на 198%, а спрс увеличился на 83%. Местные специалисты отрасли отметили, что приток клиентов сократился из-за конкуренции.

«Конкуренцию никто не отменял, сейчас многих привлекает эта работа, так не требует большого труда», — цитирует предпринимателя РБК Тюмень.

Отмечается, что стоимость услуг за год также выросла. Если раньше она варьировалась в пределах 2,5 тысяч рублей, то теперь начинается от трёх тысяч.

Ранее «Наш город» писал, что пенсионерка из Тюмени перевела мошенникам 3 млн рублей после звонка в WhatsApp.

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