Можно ли сегодня инвестировать в недвижимость: считаем расходы по ипотеке 0,01%

Posted 19 сентября, 06:18
Published 19 сентября, 06:18
Modified 19 сентября, 06:20
Updated 19 сентября, 06:20
Для примера расчета возьмем студию в новом жилом комплексе Тюмени «Страна.Прибрежная» от федерального застройщика «Страна Девелопмент». Площадь квартиры — 24,59 квадратных метров, цена — 5 миллионов 910 тысяч рублей. Сейчас можно оформить семейную ипотеку от ВТБ на первый год по ставке 0,01%. Затем ставка составит 6%. Первоначальный взнос — 20,01% — 1 миллион 182 тысячи рублей. Первый год по субсидированной ставке 0,01% — ежемесячный платеж 13 тысяч 153 рубля 10 копеек. Начиная со второго года, ставка — 6% — ежемесячный платеж 28 тысяч 346 рублей 75 копеек.
А теперь представьте или проверьте на сайтах недвижимости, сколько на сегодняшний день стоит аренда студии в новом ЖК с самой современной инфраструктурой. Получается, что можно и гасить платеж по ипотеке, и еще откладывать или же досрочно закрывать имеющийся кредит на жилье.
Кроме того, приведенный выше вариант будет пользоваться популярностью. Он оптимален для сдачи в аренду — рядом вузы и ссузы, а локация близко как к деловому, так и историческому центру.
ЖК «Страна.Прибрежная» расположен в историческом центре Тюмени — в районе улиц Елизарова–Дамбовская–Мельникайте. В комплексе возведут шесть жилых объектов с закрытыми дворами и шесть подземных паркингов с кладовыми, большой пешеходный бульвар, зоны для спорта, игр и отдыха. В домах представят секции от 4-х до 23-х этажей. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса — опыт показывает, что в первую очередь в них открываются продуктовые магазины, аптеки и кафе, затем — образовательные и медицинские центры, а также салоны услуг. В двух домах спроектированы детские сады. Каждый на 170 мест. Первый дом — «Квартал Лазурный» — сдадут уже в 2026 году. Полностью «Страну.Прибрежную» планируют завершить в 2029-м. Никогда не поздно инвестировать: самое время грамотно подойти к выбору инструментов.
ООО СЗ «Страна.Мельникайте». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.