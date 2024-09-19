Можно ли сегодня инвестировать в недвижимость: считаем расходы по ипотеке 0,01%

ЖК «Страна.Прибрежная» расположен в историческом центре Тюмени — в районе улиц Елизарова–Дамбовская–Мельникайте. В комплексе возведут шесть жилых объектов с закрытыми дворами и шесть подземных паркингов с кладовыми, большой пешеходный бульвар, зоны для спорта, игр и отдыха. В домах представят секции от 4-х до 23-х этажей. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса — опыт показывает, что в первую очередь в них открываются продуктовые магазины, аптеки и кафе, затем — образовательные и медицинские центры, а также салоны услуг. В двух домах спроектированы детские сады. Каждый на 170 мест. Первый дом — «Квартал Лазурный» — сдадут уже в 2026 году. Полностью «Страну.Прибрежную» планируют завершить в 2029-м. Никогда не поздно инвестировать: самое время грамотно подойти к выбору инструментов.