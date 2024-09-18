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Posted 18 сентября, 04:35

Published 18 сентября, 04:35

Modified 18 сентября, 04:37

Updated 18 сентября, 04:37

В Тюмени выросли зарплаты работников торговли

В Тюмени выросли зарплаты работников торговли

18 сентября 2024, 04:35
Фото: 1MI
Средние зарплаты работников торговли в Тюменской области резко выросли. Об этом сообщили аналитики.

Так, самым популярным предложением в ритейле является позиция менеджера по продажам. За год средние зарплатные предложения выросли на 24%, пишет ura.ru. Кроме того, увеличилась зарплата и у мерчендайзеров и продавцов. Специалисты этихь сфер могут рассчитывать на зарплату до 40 тысяч рублей.

Отмечается, что зарплаты у работников розничной торговли выросли в России на 22%, тогда как в Тюмени — на 36%.

Ранее «Наш город» писал, что по информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.

#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Заработная плата#Новости тюмени
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