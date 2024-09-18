В Тюмени выросли зарплаты работников торговли

Так, самым популярным предложением в ритейле является позиция менеджера по продажам. За год средние зарплатные предложения выросли на 24%, пишет ura.ru. Кроме того, увеличилась зарплата и у мерчендайзеров и продавцов. Специалисты этихь сфер могут рассчитывать на зарплату до 40 тысяч рублей.