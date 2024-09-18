В Тюмени выросли зарплаты работников торговли

Posted 18 сентября, 04:35
Published 18 сентября, 04:35
Modified 18 сентября, 04:37
Updated 18 сентября, 04:37
Так, самым популярным предложением в ритейле является позиция менеджера по продажам. За год средние зарплатные предложения выросли на 24%, пишет ura.ru. Кроме того, увеличилась зарплата и у мерчендайзеров и продавцов. Специалисты этихь сфер могут рассчитывать на зарплату до 40 тысяч рублей.
Отмечается, что зарплаты у работников розничной торговли выросли в России на 22%, тогда как в Тюмени — на 36%.
Ранее «Наш город» писал, что по информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.