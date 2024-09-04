46 выпускников 9 классов получат бесплатное образование в Петуховском техникуме МЭСХ

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Обучение будет тесно связано с производственными процессами предприятия. Со второго курса ребята приступят к прохождению практику в энергокомпании. Кроме того, их могут трудоустроить на период летних каникул, а после выпуска пригласить в СУЭНКО на постоянное место работы.
Примечательно, что в ближайшее время в техникуме создадут новый компьютерный класс цифровой модели сети и реконструируют учебно-производственную лабораторию. В прошлом году в общежитии отремонтировали 16 жилых комнат и оснастили столовую новым оборудованием. Сейчас энергетики реконструируют здания общежития и столовой.
Наша компания активно поддерживает развитие профессионального образования и стремится внести свой вклад в подготовку квалифицированных специалистов для энергетической отрасли. Обучение целевиков в Петуховском техникуме МЭСХ — один из примеров такого сотрудничества, — подчеркнул директор СУЭНКО Данил Анучин.
Напомним, 2 июля 2024 года глава региона Вадим Шумков посетил Петуховский техникум МЭСХ и ознакомился с планами и результатами работы. В этом году СУЭНКО инвестирует в учебное заведение порядка 70 миллионов рублей, а бюджет развития на 2024–2026 с учетом средств региона и компании составит 300 млн рублей.
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи километров, а на балансе находится почти 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше 198 тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений и 3 очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено 7 электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили 3 электромобиля.