К учебному году Ямал отремонтировал четыре школы в подшефном Волновахском районе

Перед началом учебного года все школы Волновахи получили канцелярские товары, методички и дополнительные материалы, которые соответствуют стандартам российского образования. От губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова 288 первоклассникам передали подарки — специальные школьные наборы. В каждом есть рюкзак, 50 школьных принадлежностей, сумка для сменки, многоразовая бутылка, светоотражающие элементы, «Арктическая азбука» и книга о правилах дорожного движения.