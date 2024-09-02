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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

К учебному году Ямал отремонтировал четыре школы в подшефном Волновахском районе

К учебному году Ямал отремонтировал четыре школы в подшефном Волновахском районе

2 сентября 2024, 12:11
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Первоклассники муниципалитета получили подарки от Дмитрия Артюхова.

К новому учебному году ямальские строители отремонтировали четыре школы подшефного Волновахского района. Так, в День знаний двери обновленных образовательных учреждений открылись для ребят в селах Привольном, Октябрьском, Новоалексеевском и Бугасе.

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа уточнили, что специалисты из региона заменили сантехнику, инженерные сети и отремонтировали учебные классы. Во всех четырех школах установлена новая мебель и оборудованы лаборатории.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

С Днем знаний учеников привольненской школы поздравил специальный представитель губернатора Ямала в Волновахском районе Александр Кусенко.

Наши строители сделали невероятное за такой короткий срок. Школу не узнать. Дети, родители и педагоги в восторге от изменений. Слышал, как ребята делились впечатлениями от увиденного, — отметил спецпредставитель губернатора.

Перед началом учебного года все школы Волновахи получили канцелярские товары, методички и дополнительные материалы, которые соответствуют стандартам российского образования. От губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова 288 первоклассникам передали подарки — специальные школьные наборы. В каждом есть рюкзак, 50 школьных принадлежностей, сумка для сменки, многоразовая бутылка, светоотражающие элементы, «Арктическая азбука» и книга о правилах дорожного движения.

#Общество#Россия#Школа#Школьники#Ремонт#Капитальный ремонт#Ямало-Ненецкий округ#Дмитрий Артюхов
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