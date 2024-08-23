Тюменские товары с брендом «Покупай Тюменское» появится в магазинах ХМАО

Posted 23 августа, 15:03
Published 23 августа, 15:03
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Совещание представителей правительства Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры прошло на площадке форума СУП, где также состоялась презентация маркетинговых проектов двух регионов «Покупай Тюменское» и «Сделано в Югре».
Встреча завершилась подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Инвестиционным агентством Тюменской области, Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес», Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Документ предусматривает оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства Тюменской области и Югры в сфере расширения границ рынков сбыта продукции, в том числе пищевой продукции в торговых сетях.