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Posted 23 августа, 15:03

Published 23 августа, 15:03

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Тюменские товары с брендом «Покупай Тюменское» появится в магазинах ХМАО

Тюменские товары с брендом «Покупай Тюменское» появится в магазинах ХМАО

23 августа 2024, 15:03
Фото: nashgorod.ru
Власти Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа договорились о расширении границ рынков сбыта. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили в Инвестиционном агентстве региона.
Фото: Инвестагентство ТО/телеграм

Совещание представителей правительства Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры прошло на площадке форума СУП, где также состоялась презентация маркетинговых проектов двух регионов «Покупай Тюменское» и «Сделано в Югре».

Встреча завершилась подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Инвестиционным агентством Тюменской области, Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес», Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Документ предусматривает оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства Тюменской области и Югры в сфере расширения границ рынков сбыта продукции, в том числе пищевой продукции в торговых сетях.

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