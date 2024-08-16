Депутаты Тюменской городской Думы приняли участие в открытии монумента

За всю историю России происходили разные значимые события, в которых принимали участие наши легендарные земляки. Без их самоотверженности и героизма у нас не бы-ло бы настоящего и будущего. Поэтому мы должны помнить их имена и поступки.

Благодаря сохранению и увековечению исторической памяти молодое поколение растет на примерах высокого героизма и патриотизма. Сегодня председатель и депутаты Тюменской городской Думы стали свидетелями важного исторического момента — в областной столице на площади Борцов Революции открыли монумент в память о нашем земляке генерал-лейтенанте Павле Михайловиче Фитине. Павел Фитин прошел путь от работника сельхозартели в глубокой провинции до главы внешней разведки государства. При его руководстве советская разведка достигла высокого уровня выполнения поставленных задач, ведомство приняло непосредственное участие в Великой Победе. Вспоминая такие события, мы понимаем, как важно ценить, беречь и сохранять мир. За каждым воином, солдатом стояли, стоят и будут стоять матери и сестры, жены и дочери, которые умеют ждать и верить в лучшее. Мы всегда будем рука об руку идти с нашими героями, воспитывать своих детей на их примерах, преклонять голову у мемориалов тех, кто внес свой вклад в мирную жизнь, — отметила Светлана Иванова.