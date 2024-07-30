УСТЭК проверил на прочность и плотность 69% тепловых сетей Тюмени

Впереди два важных этапа планово-профилактических мероприятий. Один из них начался 29 июля и продолжится до 7 августа. Испытания будут проходить в районе улицы Харьковской, ЖК «Новин», Областной клинической больницы №2. В рамках запланированного под работы попадут 196 домов, в том числе восемь дошкольных образовательных учреждений, две школы и Областная клиническая больница №2. Всего в течение десяти дней специалисты УСТЭК проверят 149,82 километров теплосетей.