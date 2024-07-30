УСТЭК проверил на прочность и плотность 69% тепловых сетей Тюмени

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
После проведения управляющими компаниями необходимых работ, горячее водоснабжение потребителей было восстановлено в 390 многоквартирных домах, в частном секторе и муниципальных объектах.
Впереди два важных этапа планово-профилактических мероприятий. Один из них начался 29 июля и продолжится до 7 августа. Испытания будут проходить в районе улицы Харьковской, ЖК «Новин», Областной клинической больницы №2. В рамках запланированного под работы попадут 196 домов, в том числе восемь дошкольных образовательных учреждений, две школы и Областная клиническая больница №2. Всего в течение десяти дней специалисты УСТЭК проверят 149,82 километров теплосетей.
Далее гидравлические испытания пройдут в районе улиц: Харьковская, Щорса, Елизарова, Котельщиков, Коммунаров, Жигулевская, Корабельного проезда и проезда Борцов Октября.
При обнаружении утечки воды или других признаков повреждения теплосетей необходимо звонить в контакт-центр: +7 (3452) 38-62-00 (круглосуточно). Полный список адресов и информация о сроках отключения горячего водоснабжения размещены на сайте УСТЭК: ao-ustek.ru.