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«Росводоканал Тюмень» запустил инновационную систему очистки воздуха

«Росводоканал Тюмень» запустил инновационную систему очистки воздуха

26 июля 2024, 08:46
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Тюменский водоканал завершил реконструкцию канализационной насосной станции (КНС), расположенной в районе улицы Харьковской. КНС-8 перекачивает треть сточных вод, поступающих от абонентов тюменской агломерации.

До реконструкции станция перекачивала до 4,5 тысяч кубометров стоков в час. После капитального ремонта коммуникаций и замены оборудования ее производительность увеличилась до 6,6 тысяч кубических метров в час. На канализационной насосной станции обновлены все инженерные коммуникации, установлены мощные насосы, эффективное сороудерживающее оборудование и инновационная система очистки воздуха.

На КНС-8 была запущена газоочистка, разработанная российскими специалистами. Удаление сероводорода и очистка воздуха из приемного отделения теперь происходит за счет установленной системы хемосорбционного скруббера. В технологическом процессе используем щелочь, которая вырабатывается электролизными на водоочистных сооружениях при производстве хлорной воды, — рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

Отметим, опытно-промышленная эксплуатация системы газоочистки уже подтвердила ее экологичность, эффективность и безопасность. Воздух вокруг станции, которая находится близко к центру города, не содержит посторонних запахов. Станция, которая прослужила городу 50 лет, помолодела и исправно прослужит еще не одно десятилетие.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Реконструкция#Экология#Безопасность#Росводоканал#Экологическая безопасность
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