«Росводоканал Тюмень» запустил инновационную систему очистки воздуха

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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До реконструкции станция перекачивала до 4,5 тысяч кубометров стоков в час. После капитального ремонта коммуникаций и замены оборудования ее производительность увеличилась до 6,6 тысяч кубических метров в час. На канализационной насосной станции обновлены все инженерные коммуникации, установлены мощные насосы, эффективное сороудерживающее оборудование и инновационная система очистки воздуха.
На КНС-8 была запущена газоочистка, разработанная российскими специалистами. Удаление сероводорода и очистка воздуха из приемного отделения теперь происходит за счет установленной системы хемосорбционного скруббера. В технологическом процессе используем щелочь, которая вырабатывается электролизными на водоочистных сооружениях при производстве хлорной воды, — рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
Отметим, опытно-промышленная эксплуатация системы газоочистки уже подтвердила ее экологичность, эффективность и безопасность. Воздух вокруг станции, которая находится близко к центру города, не содержит посторонних запахов. Станция, которая прослужила городу 50 лет, помолодела и исправно прослужит еще не одно десятилетие.