«Росводоканал Тюмень» запустил инновационную систему очистки воздуха

До реконструкции станция перекачивала до 4,5 тысяч кубометров стоков в час. После капитального ремонта коммуникаций и замены оборудования ее производительность увеличилась до 6,6 тысяч кубических метров в час. На канализационной насосной станции обновлены все инженерные коммуникации, установлены мощные насосы, эффективное сороудерживающее оборудование и инновационная система очистки воздуха.