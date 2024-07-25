В июне тюменцы оформили в Сбере рекордное количество ипотечных кредитов

В первом полугодии 2024 года объем ипотеки, выданной в рамках льготных программ в Западно-Сибирском отделении Сбербанка, составил 25 млрд рублей. Это на 4,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Доля льготной ипотеки в общем объеме выданных кредитов выросла до максимальных значений и достигла 84%. Годом ранее ее доля составляла 60%.