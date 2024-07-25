В июне тюменцы оформили в Сбере рекордное количество ипотечных кредитов

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В первом полугодии 2024 года объем ипотеки, выданной в рамках льготных программ в Западно-Сибирском отделении Сбербанка, составил 25 млрд рублей. Это на 4,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Доля льготной ипотеки в общем объеме выданных кредитов выросла до максимальных значений и достигла 84%. Годом ранее ее доля составляла 60%.
Чаще всего жилищные кредиты в Тюменской области оформляют в возрасте 30-40 лет. Более 70% заемщиков по льготной ипотеке состоят в браке. У трети таких клиентов есть один или два ребенка. 80% всех ипотечных сделок приходится на покупку квартиры, 10% — жилого дома. Комнаты приобретают 3% заемщиков, земельные участки — 2,5%.
Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:
«В преддверии закрытия программы „Господдержка“ многие наши клиенты в июне стремились выйти на сделки, чтобы успеть получить ипотеку на льготных условиях. Со своей стороны мы приложили все усилия, чтобы обеспечить необходимые условия для быстрого и комфортного оформления ипотеки даже на фоне повышенного спроса. При этом мы отметили увеличение спроса на электронные сервисы Сбера, которые позволяют заемщикам сократить сроки регистрации сделок и обеспечить безопасность расчетов. С июля Сбер в качестве меры поддержки рынка значительно улучшил условия по ипотеке на первичную недвижимость, чтобы у наших клиентов была возможность приобрести жилье на комфортных условиях».
Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«При оформлении ипотеки у клиентов есть множество способов уменьшить процентную ставку. Например, некоторые застройщики в Тюмени благодаря субсидиям могут предложить своим клиентам ставку 8% на первые годы использования кредита. По объектам с финансированием от Сбера можно получить максимальный дисконт 6% на время строительства. Минимальная ставка по этому предложению составляет 13,8%. Кроме того, клиенты Сбера могут снизить процентную ставку по ипотеке на 0,5-5% при единовременном платеже в рамках услуги „Своя ставка“. Это позволяет снизить ежемесячные платежи по ипотеке на первые два года или на весь срок».