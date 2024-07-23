nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Для Луганского краеведческого музея создали проект «История ЛНР»

Для Луганского краеведческого музея создали проект «История ЛНР»

23 июля 2024, 05:23
Фото: Луганский краеведческий музей
«История ЛНР» — это документальный проект, который создается в рамках обновленной экспозиции Луганского краеведческого музея.

Он ориентирован на молодых людей и рассказывает о последних 50 годах в истории Луганской области: обо всех сложностях, победах, преодолениях и несгибаемой воле народа Донбасса.

Главная миссия проекта — помочь Луганску и Донбассу с интеграцией в современные российские реалии, рассказав молодежи всей страны о том, что Донбасс — это часть русского мира. Наша общая культура и история — это то, что нас объединяет и не может быть разрушено никакими внешними силами.

Понимая всю сложность работы с молодой аудиторией, мы стремились вложить сложное содержание в динамичную, неровную, и яркую художественную форму. Над проектом работала большая команда из историков, редакторов, продюсеров и режиссеров. Нами было изучено огромное количество исторических материалов и проведено несколько экспедиций на освобожденные территории. Ведущим мы пригласили самого крутого уроженца Алчевска, известного музыкального продюсера — Юрия Бардаша — создателя групп Грибы и Quest Pistols. Он в 2022 году понял, что будущее — за «русским миром» и не побоялся выступить на стороне России.

В фокусе проекта не только история Донбасса: в каждом выпуске рассказывается про экспонаты Луганского краеведческого музея. Они помогают отследить не только ход времени, но личные трагедии и судьбы людей, связанных с этими предметами.

Проект «Разработка контента и создание мультимедийных продуктов для новой экспозиции ГУК Луганский краеведческий музей „Новейшая история Луганщины“» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект реализуется компанией «Кивеста», которая специализируется на музейном проектировании для постоянных и временных экспозиций. Занимается разработкой музейных концепций, подбором контента, застройкой, бутафорией и созданием мультимедийных продуктов.

Все выпуски проекта доступны на страницы мастерской «Кивеста» ВКонтакте

#Видео
Подпишитесь
Рекордный шашлык — апофеоз беспечности! Как тюменские праздники убивают экологию?
Вчера, 07:03
А по берегам Туры нет воды. Сравниваем архивные фото тюменской реки с актуальными
Вчера, 09:23
Почти единственный способ выжить: в центре Тюмени пенсионеры организовали барахолку
Вчера, 04:54
ЧП на Ростовской АЭС — начало? Ждать ли тюменцам отключения света из-за износа сетей
Вчера, 14:02
Таскаем воду в ведрах! Как живут жители села Абатское после паводка?
Вчера, 07:03
«Сынок, люблю, скучаю…»: тюменец стал самым юным бойцом в России, погибшим на СВО
Вчера, 09:04